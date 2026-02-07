Espana agencias

Rumanía toma ventaja en su eliminatoria ante Paraguay por la Copa Davis

Asunción, 6 feb (EFE).- Rumanía se puso en ventaja este viernes en su llave de 'playoffs' del Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Paraguay, luego de que el juvenil Radu Tarcanu se impusiera ante Santino Núñez con parciales de 6-1, 3-6 y 7-6 (7-2).

Tarcanu, queocupa el puesto 677 de la clasificación de la ATP, ganó 6-1 la primera manga amparado en su potente servicio, con el que consiguió 7 aces en todo el duelo.

"Se me complicó un poco el juego en el primer set, no sé si porque sentí mucha presión, yo creo que no, pero después tuve que luchar" dijo Núñez a periodistas en la acostumbrada conferencia de prensa tras los partidos.

Pese al decepcionante inicio, el paraguayo se recuperó en el segundo set, donde mostró su mejor versión y ganó por 3-6.

El tercer y definitivo parcial fue más parejo y llegó al desempate, instancia en la que el rumano consiguió un contundente 7-2. Antes, Núñez estuvo adelante 6-5 en el set, pero desperdició el 'game' para partido que tuvo.

"Creo que mi servicio estuvo bien, en el tercer set estuvo bien", dijo Tarcanu a periodistas.

El segundo juego de esta serie por la permanencia en el Grupo Mundial I se jugará más tarde entre el paraguayo Daniel Vallejo, 104 de la ATP, y el rumano Gabriel Ghetu, segunda raqueta de su selección y del escalafón mundial.

El ganador de la llave al mejor de cinco puntos jugará el Grupo Mundial I, mientras que el derrotado irá ante los perdedores del Grupo Mundial II en septiembre próximo. EFE

