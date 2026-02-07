Moreno pide velar por la seguridad de los desalojados y afirma que la borrasca "todavía no ha terminado"

Los niveles del río Guadalquivir alcanzaron 5,90 metros a las 21:00 del viernes, lo que llevó a un umbral rojo y una situación hidrográfica considerada de alto riesgo según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comunicó que la prioridad sigue siendo salvaguardar la vida y seguridad de las personas afectadas por las lluvias que han golpeado Andalucía durante los últimos días, una situación que, de acuerdo con las previsiones oficiales, se mantendrá al menos hasta el próximo martes. Según informó el medio, Moreno advirtió que no puede relajarse la vigilancia ante los efectos del temporal, al señalar que la borrasca todavía no ha terminado.

El presidente de la Junta, tal como recogió la fuente, insistió en la necesidad de mantener la máxima alerta, al recordar que el agua puede comportarse de manera imprevisible. En rueda de prensa en Córdoba, Moreno detalló que Andalucía continúa en estado de emergencia, con zonas particularmente impactadas y previsiones meteorológicas que apuntan a precipitaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado entre sábado y lunes. Zonas como la Sierra de Cádiz, la Sierra de Málaga y el Campo de Gibraltar permanecen en situación vulnerable debido a la saturación del terreno y la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

De acuerdo con lo publicado, el dirigente andaluz también indicó que el operativo de emergencia, coordinado por la Junta en conjunto con otras administraciones, permanecerá activo durante el mes de marzo para atender las incidencias derivadas de este temporal. Como enfatizó Moreno, la intervención solo culminará una vez que la seguridad para la población pueda considerarse garantizada en toda la región.

El impacto económico de las lluvias ha comenzado a sentirse, dado que se anticipan "pérdidas millonarias" como consecuencia de los daños materiales y las numerosas incidencias reportadas, según informó la fuente. No obstante, la cuantificación precisa de estos efectos se realizará cuando finalice el episodio de mal tiempo. Las autoridades han subrayado que la prioridad inmediata es evitar la pérdida de vidas humanas, objetivo que estructura el accionar de los equipos de emergencia en todo el territorio afectado.

Moreno transmitió a las distintas administraciones la importancia de proteger tanto a los ciudadanos desplazados como sus viviendas, reconociendo que algunas personas tardarán en poder regresar a sus hogares, por lo que requerirán asistencia temporal. Según detalló el presidente andaluz, los esfuerzos se centran en proporcionar alojamiento seguro a los damnificados y en asegurar que las condiciones permitan continuar su vida cotidiana mientras se desencadena la recuperación.

El medio consignó que el restablecimiento de la normalidad en la red de infraestructuras y en el sistema productivo constituye otro de los ejes prioritarios para la Junta. Una vez que el temporal pierda fuerza, la administración autonómica iniciará un balance de daños y desarrollará un plan de apoyo para las personas y sectores económicos afectados. El operativo de emergencia está orientado a solventar todos los incidentes mientras persistan las condiciones adversas y hasta que se restablezca la seguridad en los municipios impactados.

Entre los desafíos inmediatos, las zonas del sur y suroeste de la comunidad permanecen bajo el riesgo de sufrir inundaciones adicionales o desplazamientos de población, ya que las previsiones meteorológicas anticipan nuevas precipitaciones en áreas que ya han experimentado acumulaciones críticas de agua, señaló la fuente. Moreno destacó la importancia de coordinar entre los distintos niveles de gobierno las intervenciones necesarias para mitigar daños y proteger zonas residenciales, agrícolas y productivas.

Las autoridades, conforme reportó el medio, recomiendan a la población extremar precauciones y atender las indicaciones de los servicios de emergencia hasta que pase la situación de riesgo. En la región se ha implementado una red de asistencia y se mantiene el monitoreo constante sobre la evolución de los caudales fluviales y el estado de las infraestructuras.

Finalmente, Moreno agregó que la evaluación de daños se realizará tan pronto las condiciones se estabilicen y que los procedimientos de ayuda y recuperación arrancarán la semana siguiente. El dispositivo continúa activo y las autoridades recalcan que la vigilancia y la atención a la población seguirán hasta nuevo aviso.