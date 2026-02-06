Espana agencias

El viernes se mantienen las lluvias en casi toda la Península, con vientos fuertes y nieve

Madrid, 6 feb (EFE).- El viernes se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península gracias a la influencia de la borrasca Leonardo con precipitaciones y mayores acumulados en Galicia, Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, rachas de viento fuerte y nevadas.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos. Se registrarán bancos de niebla matinales en regiones de montaña.

Habrá lluvias de carácter débil y ocasional en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Las precipitaciones podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur.

Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a cota en torno de 1.100/1.500 metros, pudiendo bajar a 900 metros en el noroeste al final de la jornada, y a 1.400/1.800 metros en las del sureste.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Canarias. Solo aumentarán en el tercio nordeste peninsular, mientras no se registrarán cambios en las mínimas. En Baleares, las mínimas continuarán sin cambios y las máximas descenderán. Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y serán moderadas en Pirineos.

Predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares; será flojo en el interior del tercio nordeste peninsular, y alcanzará intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular. Se esperan además rachas muy fuertes en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos y montañas del extremo norte.

- GALICIA: nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de la mitad sur. Cielos nubosos o con intervalos nubosos. Precipitaciones generalizadas moderadas, que en la mitad occidental serán persistentes sin que se descarten localmente fuertes y acompañadas de actividad tormentosa.

Temperaturas en descenso generalizado, menos acusado en el noreste. Heladas débiles en zonas altas de Montaña de Ourense. Vientos flojos y moderados en el interior y fuertes en los litorales, con rachas muy fuertes en A Mariña y en puntos expuestos del litoral de A Coruña.

- ASTURIAS: intervalos nubosos y poco nuboso en el litoral, con lluvias débiles y ocasionalmente moderadas en la cordillera y tercio occidental, menos probables y dispersas en el resto. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros que bajará a 900-1.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ligero descenso o con pocos cambios.

Heladas débiles en cumbres. Viento flojo en la mitad oriental y moderado en la occidental y en el litoral, acompañado de rachas muy fuertes en zonas altas de la cordillera y del tercio occidental.

- CANTABRIA: intervalos nubosos, con lluvias débiles y ocasionalmente moderadas en la cordillera, poco probables y dispersas en el resto. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros que bajará a 900-1.200 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo en zonas bajas y moderado en zonas altas y en el litoral no se descarta rachas muy fuertes en zonas altas de la cordillera.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos tendiendo a nuboso, sin descartar alguna lluvia débil dispersa. Temperaturas en descenso, ligero en litorales. Viento moderado que amaina en el interior por la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos a nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables y frecuentes en el oeste y sur y en las horas diurnas. La cota de nieve de 1.400 a 1.100 metros, bajando puntualmente algo más en las últimas horas. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento moderado con rachas fuertes.

- NAVARRA: intervalos nubosos tendiendo a nuboso, con posibles lluvias débiles dispersas, más probables en el Pirineo. Temperaturas con pocos cambios significativos. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo.

- LA RIOJA: intervalos nubosos a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas. La cota de nieve de 1.200 a 1.400 metros, bajando algo más a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado con rachas fuertes, y variable en el valle, flojo en general.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en la mitad norte, probables de manera aislada en la mitad sur. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en descenso o en ascenso. Heladas débiles en el Pirineo y puntos del sistema Ibérico.

En el sistema Ibérico, viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes; en el resto, viento flojo a moderado.

- CATALUÑA: en el Pirineo, cielo nuboso con apertura de claros y precipitaciones débiles; en el resto, poco nuboso aumentando de oeste a este a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo.

Viento flojo a moderado; en la mitad sur, intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos a nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas, que localmente pueden ser persistentes, y acompañadas de tormenta. La cota de nieve en torno a 1.500 y 1.300 metros. Temperaturas en descenso. Viento moderado, sin descartar rachas fuertes.

- COMUNIDAD DE MADRID: posibles brumas dispersas en la sierra. Cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en forma de chubasco que tenderán a remitir. La cota de nieve en torno a 1.300-1.500 metros. Temperaturas en descenso; heladas débiles en zonas altas de la sierra. Vientos flojos y moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: posibles brumas dispersas en zonas de montaña. Cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles o localmente moderadas en forma de chubasco, sin descartar que vayan acompañados de tormenta. La cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros bajando a 1.200 metros. Temperaturas en descenso.

Heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados, con posibles rachas muy fuertes en las sierras de Alcaraz y Segura.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso aumentando a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior. La cota de nieve en torno a 1.300-1.500 metros. Temperaturas en descenso. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en los interiores de Castellón y Valencia.

- REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos, tendiendo a cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Temperaturas en descenso. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral y cotas altas, con rachas muy fuertes ocasionales en la mitad occidental.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las diurnas. Viento moderado con intervalos de fuerte.

- ANDALUCÍA: intervalos de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del Estrecho y las sierras Béticas. La cota de nieve descendiendo hasta los 1.200-1.400 metros. Temperaturas en descenso.

Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en el suroeste y tercio oriental.

- CANARIAS: en las islas orientales y en la vertiente norte de las occidentales, cielos nubosos acompañados de probables precipitaciones débiles, con intervalos nubosos en el resto de vertientes. Tenderá a cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, más acusado en cumbres de las islas centrales.

Viento moderado, con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este de las islas montañosas, que rolará a norte y amainará. En cumbres centrales de Tenerife, viento fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día. EFE

