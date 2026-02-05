Pueyo (CHA): "Los aragoneses necesitamos partidos territoriales fuertes para dejar de ser una comunidad de segunda"

La situación habitacional de los jóvenes aragoneses ha captado la atención de Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, quien ha afirmado que únicamente un 15,2% consigue emanciparse antes de cumplir los 30 años y que, además, la mayoría no logra ahorrar más de cien euros mensuales, enfrentando precios de alquiler que igualan al salario mínimo interprofesional. Esta problemática, según consignó Europa Press, marca uno de los ejes de la propuesta de Pueyo, quien apuesta por una intervención pública en el mercado de la vivienda, el aumento del parque público en alquiler y la declaración de zonas tensionadas para garantizar que la vivienda sea un derecho efectivo para toda la población.

En una entrevista difundida por Europa Press, el candidato de CHA defendió la necesidad de que existan partidos territoriales sólidos en Aragón, considerando que, de no ser así, la comunidad continuará careciendo de visibilidad e influencia tanto en Madrid como dentro de sus propias fronteras. Pueyo remarcó que sin este fortalecimiento, los aragoneses seguirán siendo considerados como “una comunidad de segunda”, quedando relegados en cuestiones clave como la lucha por infraestructuras esenciales y recursos adecuados.

Pueyo destacó que la Chunta Aragonesista nunca se ha visto involucrada en casos de corrupción pese a sus más de cuarenta años de historia y el paso de más de mil cargos públicos por la organización, señalando este aspecto como diferenciador frente a otros partidos presentes en la política aragonesa y española.

Acerca de la gestión del presidente autonómico y candidato a la reelección por el Partido Popular, Jorge Azcón, el aspirante de CHA aseguró que Aragón se ha visto “reducido a un mercado persa”, con procesos de privatización y externalización afectando ámbitos como sanidad, educación y universidades. Europa Press recogió la denuncia de Pueyo, quien afirmó que “los pacientes se han convertido en clientes” y que la política del Ejecutivo ha favorecido a empresas privadas cercanas reduciendo y fragmentando el control público sobre servicios esenciales.

Sobre la fiscalidad, Pueyo rechazó la eliminación de impuestos a grandes fortunas, defendiendo en cambio modelos más redistributivos para asegurar la igualdad de oportunidades. En educación, reiteró el lema “el dinero público para la pública” y subrayó la baja remuneración de los docentes en la comunidad, el déficit de instalaciones adecuadas —como cocinas dentro de los escolares— y las temperaturas extremas que deben soportar los alumnos en invierno y verano, comprometiéndose a adoptar todas las reivindicaciones del profesorado y a trabajar para mejorar las condiciones en el sector.

En materia sanitaria, el candidato de CHA hizo hincapié en los recortes en plantilla, las sucesivas dimisiones entre los jefes de servicio y la externalización de algunos servicios como el transporte sanitario urgente. Alertó también acerca de las listas de espera prolongadas y de la insuficiente inversión en la Atención Primaria, advirtiendo que los servicios públicos quedan expuestos a intereses de actores privados. Según Europa Press, Pueyo manifestó su preocupación por las consecuencias de estos procesos en la calidad de vida de la ciudadanía.

El medio también reportó el rechazo de Pueyo y CHA al proyecto de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, alegando que el modelo no considera las especificidades de Aragón y beneficia principalmente a Cataluña. El candidato expresó que la propuesta ha sido elaborada “a la carta” para otras comunidades y criticó que no se valoren criterios relevantes para Aragón, como dispersión territorial, envejecimiento, despoblación, orografía y superficie. Defendió que se aplique el Estatuto de Autonomía aragonés y recordó que el artículo 108 permitiría un convenio bilateral con el Estado, similar al que tienen Navarra y el País Vasco, sin que hasta el momento se haya materializado esa posibilidad tras tres décadas.

Pueyo también pidió al PSOE que respete y mantenga el compromiso histórico con el Estatuto de Autonomía, mientras que conminó al Partido Popular a ceñirse a este marco legal y a negociar la singularidad financiera y fiscal de la comunidad. Para el candidato, las quejas formales no bastan y consideró fundamental avanzar hacia la bilateralidad para defender los intereses de Aragón según recoge Europa Press.

Sobre el impacto de la proliferación de centros de datos en la región, Pueyo los calificó como el “nuevo trasvase”, argumentando que priorizan recursos hídricos en favor de grandes empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon, por encima de las necesidades de los agricultores y la población local. Alertó sobre los riesgos de autorizar la instalación de más de treinta de estos centros y cuestionó que el gobierno actual no posea un proyecto político definido, sino que oriente sus decisiones en función de campañas de imagen, lo que podría comprometer recursos estratégicos y el futuro de la comunidad.

En un contexto donde las encuestas anticipan el crecimiento de fuerzas políticas como Vox, Pueyo apeló a la movilización del electorado progresista el próximo domingo, con el objetivo de fortalecer la defensa de Aragón en las Cortes. Diferenció a CHA señalando la ausencia de casos de corrupción en la formación y posicionándola como alternativa para el electorado que rechaza el clima de confrontación y busca representantes centrados en las necesidades concretas de la región.

Según publicó Europa Press, Pueyo sostuvo que CHA encara estas elecciones en solitario después de que resultara imposible articular una candidatura más amplia dentro de la izquierda debido a vetos externos e interferencias, principalmente desde Madrid. A pesar de este escenario, el candidato valoró que la campaña —la primera que afronta como cabeza de lista autonómico tras su paso por el Congreso— le ha resultado positiva gracias al trabajo previo y a estrategias de comunicación moderna, especialmente por la labor realizada en redes sociales.

Las expectativas, de acuerdo con los sondeos a los que hace referencia Europa Press, reflejan optimismo en las filas de CHA ya que auguran representación en Zaragoza, buenas perspectivas para Huesca y la posibilidad de obtener un escaño en Teruel, lo que refuerza el entusiasmo entre los simpatizantes. Pueyo sintetizó la posición de su candidatura hablando de personas “coherentes, honestas y trabajadoras”, y definió el proyecto de CHA como vinculado a la defensa de Aragón y el interés de la ciudadanía, en contraste con quienes, en su opinión, priorizan el beneficio económico personal.