Un acertante de la Bonoloto, en Massanassa (Valencia), gana más de 4 millones de euros

Madrid, 20 jun (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto de este sábado ha habido un acertante de la primera categoría (6 aciertos), que ha ganado 4.139.024 euros, y que ha validado su boleto en la administración de loterías número 1 de Massanassa (Valencia).
Al no existir boletos acertantes de la segunda categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
PUBLICIDAD
Combinación ganadora: 45 29 06 39 31 32
Complementario: 26 y reintegro: 4
La recaudación del sorteo ascendió a 2.921.261,50 euros.
EFE
amm/plv
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Un acertante de Bilbao gana 1,7 millones de euros en la Primitiva
Sima: El Barça va a salir muy agresivo al tercero, nosotros debemos salir también a morder
Funes: Esto es mérito de los jugadores, ha sido un lujo poder verlos cada día
Shengelia: Ahora mismo la sensación no es buena, pero vamos 1-1 y jugamos dos en el Palau
Luis de la Fuente y la titularidad de Lamine Yamal: “Lo veréis mañana”
MÁS NOTICIAS