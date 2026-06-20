Alemania pierde 0-1 al descanso con Costa de Marfil

Toronto (Canadá), 20 jun (EFE).- La selección de Alemania pierde por 0-1 al descanso de su duelo de la segunda jornada del Mundial 2026 contra Costa de Marfil, que marcó el único gol hasta ahora del encuentro por medio de Franck Kessie en el minuto 30, tras un rechace dentro del área. EFE

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