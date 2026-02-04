Espana agencias

Rodríguez afirma seguirá negociando con Junts y "peleará" para que el Congreso no tumbe la moratoria de desahucios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. En este contexto, ha señalado que seguirán negociando con Junts, cuya Portavoz, Miriam Nogueras, rechazó ayer el acuerdo del Gobierno con el PNV sobre la moratoria de desahucios.

"Nosotros vamos a pelear para que no sea así. Yo espero sinceramente que no sea así. Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad y con mucha más dificultad quizás en esta última legislatura, ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

La ministra, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha indicado que si Junts vota en contra del decreto del escudo social --como ya ha anunciado que hará-- "tendrá que explicarlo a los catalanes", porque el Gobierno ha hecho "muy difícil votar que no".

"Desde luego es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones, pero no encuentro la diferencia en votar que no a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales y que ahora Junts les quiera decir que no las van a poder tener en su declaración de la renta. Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha recalcado.

SEGUIRÁN NEGOCIANDO CON JUNTS

Asimismo, ha añadido que no entiende la negativa del partido del huido Puigdemont frente a la moratoria antidesahucios que actúa cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

"No entiendo que Junts, que decían que a ellos lo que les preocupaba era la delincuencia, la 'okupación', y que queda claro que eso no es lo que se contempla en este decreto, quiera dejar frías a personas discapacitadas, a personas mayores o a personas con hijos que hoy necesitan de esta ayuda, de esta palanca pública para no ser desahuciados" ha expresado la ministra.

Por ello, Isabel Rodríguez, ha asegurado que pretende seguir negociando con Junts y con el resto de grupos parlamentarios para aprobar las medidas del escudo social del decreto ómnibus que incluye la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables y sin alternativa habitacional. En su opinión, conviene "sacar la polarización" de esta cuestión.

PARA EL PP ES "MERO CÁLCULO ELECTORALISTA"

Además, la ministra de Vivienda ha cargado contra el PP al que ha acusado de haber tumbado las reformas del Plan estatal de Vivienda que estaban incluidas en el decreto omnibús, que los 'populares' rechazaron el pasado martes junto con las ayudas al transporte publico.

Al ser preguntada por los motivos por los que cree que los 'populares' han rechazado las medidas, la ministra ha sugerido que se debe a un "mero cálculo electoralista" similar a la negativa de las comunidades autónomas de negociar en la Comisión Multilateral de vivienda, según ha indicado.

