Varios miembros de los Sheriff, condenados por tratar de matar a miembros de un clan rival en su vivienda

Uno de los disparos efectuados por los implicados en el asalto atravesó peligrosamente cerca de un bebé de siete meses que se encontraba en el interior del domicilio atacado, junto a otros tres menores, sin que ninguno de ellos resultase herido. A pesar del riesgo generado para los niños presentes, el principal objetivo de los perpetradores era atacar a miembros del clan rival de los Pelúos en su vivienda. Según detalló el medio El País, el proceso judicial celebrado este martes concluyó con la condena de siete integrantes del llamado clan de los Sheriff por su participación en un violento episodio que tuvo lugar el 18 de mayo de 2021 en Palma.

El procedimiento penal derivó en que los acusados reconocieran los hechos y alcanzaran un acuerdo con la Fiscalía. Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado para cada uno de ellos 50 años de prisión por delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas. Sin embargo, después de considerar que los condenados ya habían pagado las responsabilidades civiles exigidas antes del juicio y tras la negociación, las penas finalmente impuestas varían entre seis meses y cinco años y medio de reclusión.

El País informó que sólo dos de los implicados recibieron las penas más altas, de cinco años y medio de prisión, al ser condenados por tentativa de homicidio, amenazas y tenencia ilícita de armas. El resto de los sentenciados aceptaron penas inferiores, comprendidas entre seis meses y año y medio exclusivamente por amenazas. Uno de ellos recibió además una condena adicional de un año por tenencia ilícita de armas.

De acuerdo con la narración recogida por El País, los hechos se originaron cuando los siete miembros del clan de los Sheriff y otra persona no identificada partieron hacia el domicilio de los Pelúos, motivados por un ajuste de cuentas entre estos dos grupos. Los participantes acudieron en una furgoneta portando tres armas de fuego y un cuchillo. Según la acusación, al llegar a la vivienda observaron cómo varios integrantes del clan rival desembarcaban de un coche y entraban de prisa en la casa.

El relato judicial resalta que los asaltantes iniciaron una persecución, y dispararon en tres ocasiones contra la fachada de la vivienda, hasta romper una de las ventanas. Al menos uno de los disparos impactó cerca del bebé presente, aunque la bala no alcanzó a herir a nadie. Los agresores efectuaron otros dos disparos dirigidos a una puerta de madera, hiriendo por la espalda a uno de los miembros del clan de los Pelúos.

Además, dos de los condenados lograron acceder al interior de la vivienda donde efectuaron amenazas contra el patriarca del grupo rival y otro de sus familiares. El hecho de que en la casa estuvieran presentes varios niños —incluido el menor de menos de un año— fue resaltado por el tribunal y recogido por El País. Las acciones violentas y la utilización de armas de fuego incrementaron el riesgo para las personas que allí residían.

La investigación identificó a siete de los implicados, pertenecientes al clan de los Sheriff, aunque una octava persona que habría participado en los hechos no ha sido identificada. El acuerdo de conformidad alcanzado en la vista permitió aliviar las penas que inicialmente barajaba la Fiscalía, al valorar que los acusados habían abonado ya las compensaciones económicas a las víctimas antes de la celebración del juicio.

El País también consignó que el episodio está enmarcado en las disputas entre dos clanes rivales de Palma, lo que aportó relevancia mediática y judicial al caso por el nivel de violencia y las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Al término del proceso, la Justicia impuso diversas penas de privación de libertad y los acusados aceptaron la resolución, reconociendo su intervención en el asalto armado. La intervención policial y la investigación que siguió al suceso permitieron identificar las responsabilidades individuales dentro del grupo participante.