Un hombre acepta seis meses de prisión por insultar y golpear a una chica por su origen: "Sudaca de mierda"

Un hombre ha aceptado una pena de seis meses de prisión por insultar y golpear en la cara a una chica por su origen: "Sudaca de mierda, ¿no ves que voy a pasar?", le espetó.

En concreto, el hombre ha reconocido los hechos en el juicio que se ha celebrado hoy contra él en la Audiencia de Valencia y ha aceptado una pena de seis meses de cárcel por un delito de odio, así como el pago de multa. Deberá pagar otra multa por el delito de lesiones por el que también ha sido condenado.

Los hechos se remontan a octubre de 2024, en la calle Sapadors de València. Cuando la víctima iba a atravesar un paso estrecho en esa misma calle, el acusado se dirigió a ella diciéndole: "Sudaca de mierda, ¿no ves que voy a pasar?". Su intención era menospreciarla por razón de su origen nacional --nació en Honduras--.

Seguidamente, el hombre le dio un empujón para, a continuación, seguir diciéndole: "Sudaca de mierda, regresa a tu país y cállate la puta boca", a lo que ella protestó. Tras ello, el hombre le golpeó en la cara.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer quedó paralizada de la impresión y se sintió fuertemente menospreciada y humillada, máxime teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en la vía pública.

La mujer sufrió varias contusiones que le requirieron para su sanidad más que una primera asistencia y tardaron tres días en curar, dos de ellos de incapacidad para sus ocupaciones habituales. La víctima denunció los hechos el 4 de octubre de 2024.

