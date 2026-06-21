El verano empieza este domingo con su primera ola de calor

Madrid, 21 jun (EFE).- El verano de 2026 entra este domingo en el hemisferio norte a las 10:24 con la primera ola de calor de la temporada y brindará, además, dos eclipses visibles desde España en agosto.

La estación más larga del año durará aproximadamente 93 días y 16 horas y finalizará el 23 de septiembre con el inicio oficial del otoño, calcula el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

PUBLICIDAD

El calor y las tormentas serán los protagonistas con la entrada del verano, con temperaturas superiores al promedio normal para esta época del año que el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén Del Campo, ha descrito como la probable primera ola de calor de la estación.

Este año tendrán lugar dos eclipses durante el verano: el primero será total de sol el 12 de agosto, visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte del océano Atlántico y desde España justo antes de la puesta del astro.

PUBLICIDAD

El otro será parcial de luna el 28 de agosto, con una magnitud muy elevada que será visible desde toda España antes de la puesta de la luna, aunque en el centro y este de la Península y Baleares el satélite se ocultará antes de finalizar esta fase.

Además, en los 93 días se darán tres lunas llenas: 29 de junio, 29 de julio y 28 de agosto.

Otro fenómeno habitual como la lluvia de meteoros delta acuáridas experimentará su máximo hacia el 31 de julio, mientras que la lluvia de las perseidas lo hará el 13 de agosto.

PUBLICIDAD

El 6 de julio se producirá el momento de máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol, denominado afelio, con algo más de 152 millones de kilómetros de distancia, unos 5 millones más que en el momento de menor distancia (perihelio) que sucedió el 3 de enero.

Por eso, para la latitud del centro peninsular el día del solsticio de verano tendrá 15 horas y 3 minutos de sol, mientras que solo tuvo 9 horas y 17 minutos el día más corto (solsticio de invierno). EFE

PUBLICIDAD