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El Festival Holika, inspirado en la Roma Imperial, tendrá el mayor escenario de España

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 21 jun (EFE).- El festival de música electrónica Holika, que se celebrará en Calahorra (La Rioja) en julio y que estará inspirado en la Roma Imperial, "apuesta fuerte con el escenario más grande de España”, de 117 metros de longitud y 100.000 kilogramos de peso, con el fin de “marcar la diferencia en este mundo globalizado”.

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Así lo ha detallado a EFE el director del festival, Mario Cornago, para quien esta octava edición, prevista del 1 al 5 de julio y a la que se esperan unos 100.000 asistentes, cuenta como principal novedad con este “espectacular” escenario central, que se suma a otros nueve repartidos por el recinto.

El lema de Holika 2026 es ‘The eternal flame’, con el que actuarán artistas internacionales como Alok, Timmy Trumpet, Hardwell, Marshmello, Armin van Buuren, Afrojack, Mathame, Korolova y Don Diablo, entre otros. 

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Cornago ha explicado que el escenario central mide 117 metros de un extremo a otro y está acompañado de una pantalla de 1.032 metros cuadrados, que, según sus datos, también es la más grande que se ha construido sobre un escenario en España.

Este novedoso espacio, ha proseguido, supondrá “una experiencia inmersiva única” para los asistentes, que se refuerza por el tipo de producción y el resto de decoraciones, inspiradas en la Roma Imperial.

Ha asegurado que "Holika ha evolucionado hacia un concepto de imperio musical y experiencial", de forma que "ya no es únicamente un festival de música urbana, sino que es una ciudad temporal inspirada en la Antigua Roma”, abierta durante varios días y que integran “el descanso, el ocio y el espectáculo”.

"En las últimas ediciones se ha apostado por una producción cada vez más cinematográfica y este año se llega a un punto de inflexión, en el que todos los escenarios están inspirados en templos, coliseos y foros romanos”, ha subrayado.

Además, “pasamos a una escena más global gracias al cambio de género” principal del cartel, dado que en los últimos años se ha apostado por la música urbana y multigénero; mientras que en esta edición la protagonista será la música electrónica en sus diferentes estilos, ha dicho.

Ha remarcado que esta edición apuesta por una nueva programación exclusivamente electrónica, que reúne diferentes estilos; y con "una producción técnica capaz de consolidar un modelo que combina artistas internacionales e identidad temática, lo que diferencia al festival dentro del panorama nacional actual”.

Cornago ha definido este cambio como “una evolución natural”, por lo que, “después de varios años creciendo como festival multigénero”, se apuesta por “una identidad claramente electrónica”.

“Queremos posicionar al Holika a nivel internacional como uno de los mejores festivales, manteniendo siempre nuestra esencia experiencial y temática inmersiva, pero con una propuesta musical mucho más definida”, ha incidido.

Esta experiencia, ha continuado, se verá reforzada en 2026 con la actuación de Padre Guilherme, quien inaugurará el festival con la proyección de un ‘videomapping’ sobre la fachada de la catedral de Calahorra.

Además, las recreaciones de teatros romanos con gladiadores de pasadas ediciones cobrarán mayor protagonismo al trasladarse al escenario ‘Circus Máximus’, donde cada día habrá un espectáculo con pasacalles temáticos, a los que se sumarán cuadrigas, diosas, soldados, esclavos y personajes inspirados en el imaginario clásico.

La zona del 'Castrum romano' se convertirá en un gran campamento militar tematizado, que recreará la vida cotidiana de una legión romana.

Respecto a la seguridad, ha apuntado que se volverán a repartir pulseras centinela para detectar la sumisión química y granadas antipánico. EFE

sjf/alg/sgb

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