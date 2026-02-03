Espana agencias

Starlink inicia operaciones en Bolivia en alianza con la estatal Entel

Guardar

La Paz, 2 feb (EFE).– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este martes el inicio de las operaciones del servicio de internet satelital de Starlink en el país, en coordinación con la estatal Entel, como parte de la apertura del mercado de telecomunicaciones y de la estrategia de modernización tecnológica del Gobierno.

“Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad. Cumpliendo nuestro compromiso de integrar a cada rincón de la patria, Starlink es la primera empresa que inicia operaciones en todo el país de la mano de nuestra empresa estratégica Entel”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Paz remarcó que, a partir de esta jornada y en el marco de la apertura de mercado, el internet satelital llegará a escuelas rurales, centros de salud y hogares ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.

Según señaló, la medida apunta a eliminar las fronteras digitales y a permitir que el talento boliviano compita en un entorno global cada vez más exigente.

De acuerdo con la información oficial, la puesta en marcha del servicio permitirá llevar conectividad a regiones que históricamente no contaban con una cobertura adecuada, incluidas comunidades rurales, establecimientos educativos y de salud, así como hogares situados en zonas de difícil acceso.

El Ejecutivo considera que esta expansión contribuirá a ampliar las oportunidades de acceso a la información y a fortalecer servicios esenciales en todo el país.

El anuncio se produce luego de que, en diciembre de 2025, el Gobierno aprobara el Decreto Supremo 5509, que autoriza la operación en Bolivia de empresas proveedoras de internet satelital y de otras firmas tecnológicas internacionales como OneWeb y Kuiper, de Amazon.

Con esta norma, el Ejecutivo busca diversificar la oferta de servicios y mejorar la calidad de la conectividad, con el objetivo de reducir la brecha digital entre áreas urbanas y rurales.

El Gobierno destacó que la llegada de Starlink, en coordinación con Entel, marca un hito en el proceso de integración digital del país y se enmarca en una visión de largo plazo orientada al desarrollo productivo y a la inserción de Bolivia en la economía digital.

Actualmente, Bolivia tiene uno de los servicios de internet más caros y lentos de la región. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España expresa su pésame a Filipinas por el naufragio mortal de un ferri al sur del país

Infobae

El Córdoba ficha al delantero Víctor Sánchez y lo cede al Marbella

Infobae

La NFL anuncia que llevará a México un partido de la temporada 2026

Infobae

Saviola dice que Argentina tiene equipo para ganar el Mundial

Infobae

NBC retransmitirá el prepartido del 'Super Bowl' desde Alcatraz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Negociación a contrarreloj del Gobierno

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

Un supermercado despide a una cajera con 30 años de antigüedad por no pagar un detergente de 2,9 euros: la Justicia analiza si es procedente

Madrid contrata de urgencia el cambio de 80 calderas en viviendas protegidas ante el riesgo de explosiones porque a la empresa que ha pagado 5,9 millones no tiene personal para hacerlo

ECONOMÍA

Iryo abonará un anticipo de

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

El Ibex-35 rompe un récord histórico y supera por primera vez los 18.100 puntos, tras un ascenso del 1,31%, gracias a la banca y el optimismo global

“Me fie de ChatGPT para comprar piso y perdí el dinero de las arras”: el error que cuesta miles de euros a los compradores de vivienda

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido