Excarcelado en Venezuela tras cerca de cinco años detenido el destacado defensor de DDHH venezolano Javier Tarazona

José Rafael Tarazona expresó en la red social X su agradecimiento por el respaldo recibido antes y durante la excarcelación de su hermano, afirmando: “luego de 1.675 días, cuatro años y siete meses, llegó este tan anhelado día”. Esta declaración marca un hito en el contexto de las recientes liberaciones ocurridas en Venezuela, que surgieron tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en Caracas. En este marco, el destacado defensor de los Derechos Humanos venezolano Javier Tarazona abandonó la cárcel después de permanecer casi cinco años recluido, según informó el medio TV Calle y fue confirmado por la familia, de acuerdo con lo reportado por varios medios internacionales.

De acuerdo con la información publicada por TV Calle, Tarazona dirigió palabras a la población al salir de prisión, recordando a los millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar y a quienes todavía permanecen tras las rejas, muchos de ellos por responsabilidad de un retardo procesal o por haber cumplido ya sus condenas. Además, se refirió a personas mayores de 70 años y a quienes, a pesar de haber cometido delitos, no recibieron un juicio justo o han visto vulnerados sus derechos procesales. Según recoge el comunicado difundido por la organización FundaRedes, de la que Tarazona es director, su detención fue consecuencia de denuncias sobre graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos en zonas fronterizas de Venezuela, así como actos de acoso, persecución y hostigamiento por parte de funcionarios de organismos estatales.

FundaRedes, organización que Tarazona lidera, agradeció la solidaridad, el trabajo conjunto y el respaldo de entidades nacionales e internacionales durante casi cinco años. En su declaración, la organización resaltó que la denuncia continua de vulneraciones en las zonas de frontera derivó en la privación de la libertad de su director y denunció el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, según consignó el medio TV Calle.

Según detalló TV Calle, Javier Tarazona dedicó parte de su intervención pública al llamar a la reconciliación y la búsqueda de justicia en Venezuela, enfatizando la necesidad de garantizar la libertad y el bienestar de la ciudadanía. Hizo referencia a las dificultades que enfrentan muchos venezolanos por los bajos salarios y las condiciones precarias en sectores como el educativo, alertando que profesores y trabajadores se ven forzados a realizar múltiples tareas para sobrevivir. Expresó su preocupación sobre si los docentes podrán seguir ejerciendo su labor sin verse obligados a abandonar su carrera.

La noticia de la excarcelación de Tarazona reunió el apoyo de distintas figuras políticas y sociales. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, manifestó a través de sus redes sociales su emoción por el reencuentro familiar de Tarazona, señalando: “me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá, y a tu hermano José Rafael”. Machado resaltó la valentía del defensor de Derechos Humanos y reiteró su llamado a la liberación del resto de los presos políticos en el país.

De acuerdo con información de medios locales, en el contexto de las liberaciones post detención de Nicolás Maduro, organizaciones no gubernamentales contabilizan más de 700 excarcelaciones ordenadas por las autoridades venezolanas desde el 8 de enero. En este marco, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la próxima presentación de una ley de amnistía destinada a beneficiar a los presos políticos que continúan recluidos en los diferentes centros penitenciarios de Venezuela, según publicó TV Calle y fue confirmado por otras fuentes.

El proceso que derivó en la privación de libertad de Tarazona inició tras sus denuncias públicas sobre vulneraciones a derechos en regiones fronterizas, circunstancia que motivó su arresto y el seguimiento que sobre su caso llevaron adelante numerosas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, reportó TV Calle. Estas entidades han alertado de situaciones de retardo procesal y de personas que permanecen privadas de libertad a pesar de haber cumplido sus condenas, incluidos adultos mayores que, conforme a la legislación nacional, podrían acceder a beneficios legales que facilitarían su excarcelación.

En su primera intervención pública tras su liberación, Tarazona insistió en el papel de la justicia y el compromiso para aliviar el dolor de los venezolanos, así como en la urgencia de garantizar condiciones dignas tanto para los trabajadores como para quienes se ven forzados a abandonar el país. Señaló que el reencuentro y la reconciliación nacional deben basarse en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, informó TV Calle.

El testimonio de Tarazona y la reacción tanto de su familia como de organizaciones de la sociedad civil exponen el contexto de represión, procesos judiciales dilatados y violaciones a derechos procesales identificados por diversas ONGs en el país, que reclaman que las liberaciones recientes deben ampliarse para alcanzar a todas las personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos o relacionados con delitos de opinión, según lo consignado por fuentes como FundaRedes y TV Calle.