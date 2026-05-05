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El Gobierno aprueba 652 plazas nuevas para personal científico

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Madrid, 5 may (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros 652 plazas nuevas por el turno de acceso libre para personal científico, técnico de apoyo a la investigación y de gestión en los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

La Oferta de Empleo Público (OPE) 2026 correspondiente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) supone un incremento de más del 8 % respecto al año anterior en turno libre.

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En concreto, las plazas de nueva creación en las escalas científicas aumentan un 5 %, mientras que en las escalas técnicas lo hacen en más de un 11 %, subraya el ministerio.

Por otra parte, también se han aprobado 666 plazas de promoción interna, incrementándose un 22 % en las escalas técnicas respecto a la OEP de 2025.

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La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado que “reforzar estos perfiles en los centros de investigación permitirá acompañar mejor el talento científico y avanzar hacia una administración más ágil y menos burocrática”.EFE

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EFE

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