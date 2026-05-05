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Robles asegura que España mantendrá el apoyo a Ucrania "el tiempo que sea necesario"

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Barcelona, 5 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este martes que va a seguir apoyando a Ucrania "el tiempo que sea necesario", así como a las iniciativas solidarias que permiten a jóvenes familiares de combatientes viajar a España para evadirse temporalmente de la guerra.

"Representáis el futuro de un país que está dando una lección de fortaleza", ha dicho Robles durante un encuentro con un grupo de cerca de 250 jóvenes ucranianos que participan en una estancia de diez días en Lloret de Mar (Girona).

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En el marco del programa 'Vacaciones en Paz', que se desarrolla del 3 al 13 de mayo, los jóvenes llevarán a cabo actividades culturales y de ocio, como visitar la Sagrada Familia, Port Aventura World o el Museo del FC Barcelona.

La ministra ha subrayado que, gracias a iniciativas solidarias de la sociedad española, "estos jóvenes pueden recuperar por unos días una normalidad que nunca debieron perder".

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"Vamos a seguir apoyando esta iniciativa como vamos a seguir apoyando a Ucrania, el tiempo que sea necesario", ha sostenido.

El secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez, y el jefe de la Inspección General del Ejército, teniente general Raimundo Rodríguez, han acompañado a Robles en el evento. EFE

dic/mg/jdm

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