Puy du Fou inicia una investigación interna por posible irregularidad en bienestar animal

Toledo, 5 may (EFE).- La empresa Puy du Fou en España ha iniciado una investigación interna después de que Ecologistas en Acción ha denunciado posibles irregularidades en materia de bienestar animal, ante la probable existencia de un "cementerio de animales" en el recinto del parque, en Toledo.

Fuentes de la empresa han informado a EFE del inicio de esta investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que pudieran haber ocurrido y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes.

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Además, han indicado que el parque se ha puesto en contacto con las autoridades competentes, a las que ha manifestado su "plena disposición a colaborar y cooperar en todo lo que resulte necesario".

Esta investigación interna ha comenzado tras la demanda de Ecologistas en Acción, que ha denunciado las posibles irregularidades que se habrían cometido en Puy du Fou, en Toledo, al enterrar animales supuestamente sin control ni autorización en una zona del parque.

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En un comunicado de prensa, los ecologistas se han hecho eco de una información publicada este martes por 'Eldiario.es', en la que denuncia que Puy du Fou contó con un "cementerio de animales" dentro del recinto al menos durante cuatro años y que varios responsables obligaban a los trabajadores a enterrar a parte de la fauna que moría, como ocas, ovejas, gallinas o conejos, entre otros, a pesar de que la normativa obliga a que los animales muertos deben ser puestos a disposición de un gestor autorizado.

Según Ecologistas en Acción, a "primera vista" los hechos denunciados podrían suponer varios delitos, tanto de maltrato animal como contra el medioambiente y los recursos naturales e "innumerables infracciones administrativas", todo ello "agravado por el intento de ocultamiento de los hechos" y de que, al parecer, sería "una práctica rutinaria en el parque".

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A su entender, las situaciones descritas dibujan "un escenario organizado de conocimiento y encubrimiento de malas prácticas", así como un "lamentable desinterés, tal vez incluso de connivencia", de quienes debían vigilar y controlar las condiciones del parque temático.

Por ello, Ecologistas en Acción ha señalado que se debería proceder, por parte de las autoridades de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Toledo, al precintado y rastreo inmediato de la zona de enterramientos señalada como el acceso a los registros de los catorce núcleos zoólogicos de los que Puy du Fou mantiene la titularidad. EFE

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