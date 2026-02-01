El PSOE afirma que se honra a las víctimas de Adamuz "reforzando y defendiendo los servicios públicos"

Durante una reunión comarcal realizada en Palma del Río, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, defendió la importancia del fortalecimiento de los servicios públicos como una forma de responder a la tragedia ferroviaria en Adamuz. Según consignó el medio, Crespín expuso que para honrar a las víctimas es indispensable reforzar y proteger los sistemas públicos, ya que los profesionales de estos sectores son esenciales en la atención inmediata tras situaciones de emergencia.

Tal como detalló la nota difundida por el PSOE, la dirigente socialista destacó la labor de los trabajadores públicos en la gestión de crisis recientes, citando ejemplos como la pandemia, la erupción volcánica y los efectos de fenómenos meteorológicos extremos. Desde su perspectiva, la respuesta de estos profesionales ilustra la relevancia de sostener servicios esenciales que aseguren una asistencia rápida y efectiva ante cualquier desastre.

El medio indicó que, durante el encuentro con integrantes orgánicos e institucionales de la Vega del Guadalquivir, Crespín llamó a los miembros del partido a trasladar la política de los entornos institucionales a la vida cotidiana de la ciudadanía. Subrayó la necesidad de enfrentar, desde el ámbito social, lo que calificó como la principal denuncia de la formación ante el Partido Popular: el deterioro y avance de la privatización en servicios fundamentales, con eje en la sanidad.

Crespín expuso, según publicó el medio, los efectos negativos de las políticas implementadas en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno, haciendo hincapié en los problemas del Hospital de Palma del Río. Señaló que el centro sanitario opera por debajo de su capacidad debido a la falta de especialidades, camas y personal, situación que, explicó, se ve agravada por el aumento de las listas de espera y la escasez de pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia. Además, denunció que los contratos precarios están llevando a profesionales sanitarios a buscar estabilidad laboral en otras comunidades.

La secretaria general denunció que lo que definió como “modelo del PP” implica el traslado de recursos de la sanidad, la educación y la dependencia públicas al sector privado. En este sentido, sostuvo que el contexto es especialmente delicado tras el accidente ferroviario de Adamuz, un suceso que, según sus palabras, “ha azotado al alma” de la provincia.

Según informó el medio, Crespín comparó la actuación del PSOE ante situaciones de crisis con la de otros partidos durante tragedias en otras comunidades. Enfatizó que los socialistas respondieron “desde el primer minuto” en Adamuz, en contraste con lo ocurrido en Valencia, donde, según su opinión, otros partidos optaron por evitar la exposición pública y difundir información falsa.

La dirigente socialista reiteró que la defensa de los servicios públicos constituye la mejor forma de apoyar a las víctimas y garantizar los derechos ciudadanos. Afirmó que “son los servicios públicos los que nos salvan y atienden en caso de catástrofes”, por lo que considera fundamental fortalecerlos y protegerlos.

Durante su intervención, Crespín también abordó el tema de la financiación autonómica, refiriéndose a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, que prevé un aumento de 4.850 millones de euros anuales para Andalucía. Argumentó que estos fondos son clave para garantizar la igualdad de los andaluces mediante unos servicios públicos “más fuertes y robustos”.

El medio reportó que la dirigente finalizó su discurso afirmando que los socialistas no se dejarán intimidar por quienes buscan deslegitimar a la política de izquierdas y deshumanizarla, aludiendo a tácticas similares a las usadas por Donald Trump en Estados Unidos. Manifestó que el partido está preparado para afrontar tales desafíos, brindar esperanza y certidumbre a la sociedad y reforzar la confianza ciudadana en las administraciones públicas.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Palma del Río, Carlos Muñoz, presentó junto a otros responsables municipales de la Vega del Guadalquivir iniciativas orientadas a resolver demandas cotidianas de la población. Entre estas, figuran propuestas para la mejora de las pensiones, tema que —según su intervención recogida por el medio— no ha avanzado debido al bloqueo del decreto de actualización por parte del PP, lo que, sostuvo, afecta directamente el bienestar de los pensionistas.