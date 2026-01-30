La producción industrial japonesa aumentó 0,8 % en 2025, primera alza anual en cuatro años

Las previsiones recopiladas por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón señalan que en enero de 2025 la producción industrial podría registrar un crecimiento de 9,3 %, una cifra que supera en 1,3 puntos porcentuales las proyecciones previas de diciembre. Sin embargo, ese mismo informe estima una posible disminución de 4,3 % para febrero, lo que destaca la volatilidad que caracteriza actualmente a la industria manufacturera japonesa y anticipa fluctuaciones en el futuro próximo. El sector ha mostrado signos de recuperación durante 2025, impulsado en buena medida por el desempeño positivo de componentes y dispositivos electrónicos, aunque el cierre de diciembre tampoco estuvo exento de retrocesos puntuales. Según detalló el medio EFECOM, esta dinámica refleja un entorno de incertidumbre tras varios años de caídas consecutivas.

El propio Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés atribuyó la subida anual del 0,8 % registrada en 2025 al fortalecimiento de industrias ligadas a componentes electrónicos y maquinaria, siendo este el primer avance de la producción industrial en un periodo de cuatro años. EFECOM reportó que la estadística oficial marca un cambio en la tendencia negativa experimentada desde 2021, situando el nuevo índice como un indicador relevante para comprender la dirección económica de Japón, dada la alta dependencia del país respecto a su sector manufacturero.

Durante el mes de diciembre de 2025, la producción industrial japonesa experimentó una contracción marginal de 0,1 % en comparación con el mes anterior. Esta reducción representa una desaceleración en relación con el descenso de 2,6 % observado en noviembre del mismo año, lo que según el informe del Ministerio evidencia un comportamiento “indeciso” del indicador en el corto plazo. No obstante, si se compara el rendimiento de diciembre de 2025 con el registrado en el mismo mes del año anterior, el índice presenta un crecimiento de 2,6 %, un dato que refuerza la visión de una recuperación gradual pero irregular.

El análisis sectorial publicado por EFECOM detalla que los mayores descensos en diciembre de 2025 se concentraron en la producción de maquinaria, productos químicos e industria papelera. Estas ramas arrastraron el índice general durante ese periodo, demostrando las dificultades que aún atraviesan algunos segmentos del tejido industrial japonés. Por otra parte, se reportaron incrementos relevantes en la fabricación de maquinaria general y empresarial, maquinaria eléctrica, equipos electrónicos orientados a información y comunicación, y vehículos motorizados. Tales avances contribuyeron de manera significativa al repunte anual.

Las expectativas de variación futura recogidas por el sondeo ministerial apuntan a una notable expansión de la producción industrial para el mes inicial de 2025, aunque matizadas por el descenso pronosticado para el mes siguiente. EFECOM enfatizó que estos vaivenes reflejan un escenario en el que las empresas nacionales operan bajo condiciones cambiantes y mantienen una percepción de incertidumbre respecto al desempeño de la demanda global y los flujos de exportación, factores clave para la economía japonesa.

La medición de producción industrial representa para los responsables de política económica un mecanismo esencial para anticipar la evolución de la economía japonesa en su conjunto, dado el peso que el sector manufacturero tiene en el producto interno bruto nacional, indicó el medio. EFECOM subrayó que el informe del gobierno japonés interpreta el actual ciclo de subidas y bajadas en la manufactura como señal de una coyuntura económica marcada por ajustes permanentes en la oferta y la demanda.

El comportamiento del sector manufacturero japonés tras cuatro años de resultados negativos introduce nuevos interrogantes sobre la estabilidad y sostenibilidad del reciente crecimiento. El repunte registrado en 2025 surge fundamentalmente del vigor presentado en industrias tecnológicas, pero EFECOM advirtió que otros sectores mantienen niveles moderados de desempeño. Esta dispersión intersectorial podría incidir en las próximas cifras que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria reporte en su seguimiento mensual.

La publicación oficial de los datos llegó tras el cierre del año fiscal japonés, lo que permite una comparación directa con ejercicios previos y arroja una nueva perspectiva sobre la salud económica del país. EFECOM señaló que, si bien los indicadores generales dejan entrever una reactivación progresiva del sector, la trayectoria a corto plazo muestra oscilaciones que requerirán de seguimiento y ajustes en las políticas industriales y comerciales. El gobierno japonés observa la situación con atención, en un contexto donde la competitividad industrial global y la demanda internacional de productos tecnológicos continúan determinando el ritmo de recuperación.