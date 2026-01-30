Espana agencias

La anguila, al borde de la extinción por culpa de su popularidad gastronómica

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para declarar a la anguila como especie en peligro de extinción revela el progresivo declive desde finales del siglo pasado de una especie que los estudios científicos consideran actualmente fuera de los límites biológicos de seguridad pese a su elevada demanda comercial.

Prima de la morena y el congrio, peces teleósteos como ella, la anguila tiene un cuerpo fácilmente reconocible de forma alargada que puede llegar a medir hasta cuatro metros, por lo que a veces se la ha conocido como "la serpiente de mar", si bien pasa buena parte de su vida en ecosistemas fluviales.

Se trata de una especie singular ya que, durante su época de cría como angula, protagoniza una larga migración de miles de kilómetros entre los ríos europeos y sus zonas de desove en el Atlántico y puede incluso serpentear por tierra firme para cruzar de un río a otro.

Hasta mediados del siglo XX la anguila era una especie abundante en el norte de España pero su popularidad amenaza con extinguirla: la sobrepesca es uno de los principales problemas para el que está considerado como un ingrediente tan clásico como sabroso en la gastronomía española por su aporte proteínico y su sabor: desde el 'all i pebre' de la Albufera valenciana hasta uno de los tipos de empanada gallega o las angulas a la bilbaína.

La angula es un manjar muy apreciado también en otras cocinas como la francesa, la alemana, la japonesa o la coreana: es uno de los muy pocos alevines cuya pesca es permitida legalmente y ésa es la principal razón de su mengua.

En el País Vasco, la campaña de pesca de la angula 2025-2026 fue suspendida por el gobierno autonómico ante el “demoledor” estado de la especie en una decisión respaldada por colectivos ecologistas locales como Eguzki, mientras que en Cantabria Ecologistas en Acción ha solicitado su inclusión en el catálogo regional de especies en peligro de extinción y la veda total.

En Asturias, la costera de la angula continúa activa bajo estrictas medidas de sostenibilidad y control, con precios récord en subasta como los 13.000 euros que se pagaron el pasado mes de diciembre en la 'rula' o lonja de San Juan de la Arena por el primer lote de la temporada de apenas 350 gramos.

En Galicia, donde la angula del río Miño es especialmente valorada por su calidad, también existen restricciones y recomendaciones científicas para prohibir la pesca de una especie cuyo negocio deja, según algunos cálculos, cerca de 830.000 euros anuales en la región.

La situación de la anguila es tan dramática que las propias autoridades europeas buscan protegerla con una serie de restricciones formales que comenzaron en 2018 y que entre otras cosas incluyen la prohibición de pesca recreativa y, en el caso de la comercial, la veda de seis meses, consecutivos o no: la actual comenzará el próximo 1 de abril, hasta el 31 de marzo de 2027.

Su actual escasez, con su consecuente elevado precio en el mercado, generó la aparición de un sucedáneo más asequible, la gula, que se comercializa con un aspecto parecido aunque está elaborado con otras especies como el abadejo. EFE.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La alcaldesa de Palencia: timbre a timbre todos los miércoles para escuchar a sus vecinos

Infobae

El rey, al cumplir 58 años: "No pesan demasiado"

Infobae

Oscar López acusa al PP de poner en riesgo el cobro de pensiones para derrotar al Gobierno

Infobae

El Govern balear critica que se regularice a inmigrantes sin voluntad de aprender catalán

Infobae

Ayuso dice que es "inquietante" que desde las instituciones se impulse el odio a Israel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”