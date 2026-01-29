Espadas (PSOE) defiende el "rigor" del Gobierno en la gestión del accidente de Adamuz frente a las críticas del PP

Durante la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Senado para tratar los recientes accidentes ferroviarios, las peticiones de dimisión por parte del Partido Popular se sucedieron de manera ininterrumpida, lo que encendió el clima político en torno a la gestión gubernamental tras el siniestro de Adamuz, en Córdoba. Según informó ‘RNE’ en su espacio ‘24 horas’, Juan Espadas, portavoz del PSOE en la Cámara Alta, abordó la situación defensivamente y rechazó la estrategia del principal partido de la oposición, acusando al PP de promover el conflicto y la discordia en vez de contribuir a un debate constructivo en torno a lo sucedido.

Durante la mencionada entrevista, Espadas subrayó que el Ejecutivo mantiene una actitud basada en el rigor, el respeto y la transparencia en la gestión de la crisis ferroviaria. Como consignó el medio ‘RNE’, el dirigente socialista defendió la labor de Óscar Puente y aseguró que “los insultos o los desabruptos” dirigidos al ministro no alterarían la manera en la que el gabinete afronta sus responsabilidades, afirmando que no influirán en las dinámicas de trabajo ya establecidas por el Gobierno. De acuerdo con las declaraciones recogidas por ‘RNE’, Espadas sentenció que este proceder del partido conservador “era lo que el Partido Popular había buscado desde el principio, la bronca y la confrontación”.

Espadas apeló a la cautela respecto a la atribución de responsabilidades, e instó a los distintos grupos políticos a no anticiparse en la formulación de exigencias o solicitudes hasta que se cuente con el total de los resultados oficiales de las investigaciones. Como publicó ‘RNE’, el portavoz socialista remarcó que “los españoles, las víctimas y los familiares de las víctimas merecen el esclarecimiento definitivo y la culminación de la investigación”, añadiendo que precipitarse en la adjudicación de culpabilidades carece de fundamento y solo genera confusión en el espacio público.

El dirigente del PSOE también enfatizó, según informó ‘RNE’, que la actitud con la que algunos portavoces parlamentarios han reaccionado a los hechos resulta imprudente y apresurada. Espadas señaló: “Yo creo que se precipitan; la ansiedad les pierde y al final perdemos todos”, insistiendo así en la importancia de esperar a la conclusión de las pesquisas oficiales antes de establecer juicios sobre eventuales acciones o omisiones.

El debate político por el accidente de Adamuz ha centrado las intervenciones en la Cámara Alta, donde representantes del Partido Popular insistieron repetidas veces en la dimisión del ministro Puente, criticando la actuación del Ejecutivo ante la crisis ferroviaria. No obstante, como reportó ‘RNE’, la postura del Gobierno, defendida por Espadas, rechaza cualquier tipo de presión para modificar el curso de las investigaciones y sostiene que la vía adecuada pasa por basar cualquier evaluación en datos verificables y resultados oficiales, no en valoraciones políticamente motivadas.

Según detalló igualmente ‘RNE’, la polémica surgida tras el siniestro de Córdoba mantiene en vilo a la opinión pública, los partidos y a los afectados directos, a la espera de conclusiones concluyentes por parte de las autoridades competentes. Las declaraciones de Espadas buscan, en ese sentido, apaciguar el clima de tensión y recordar el derecho de las víctimas y familiares a un proceso de investigación completo y clarificador.

A la par, mientras se suceden las críticas y contrapuntos en el ámbito parlamentario, la investigación oficial sobre el accidente de Adamuz continúa, siendo el eje sobre el que gira el debate sobre la gestión y las posibles responsabilidades derivadas del evento. Como señaló ‘RNE’, Espadas reiteró la convicción del Gobierno de que solo a través de la transparencia y el respeto a los procedimientos se podrá ofrecer una respuesta a la ciudadanía y, en particular, a quienes resultaron afectados.