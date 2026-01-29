Espana agencias

Espadas (PSOE) defiende el "rigor" del Gobierno en la gestión del accidente de Adamuz frente a las críticas del PP

Mientras continúan las tensiones políticas por el siniestro de Córdoba, Juan Espadas acusa a sus opositores de querer dividir al país y exige aguardar los resultados oficiales antes de emitir juicios sobre las eventuales responsabilidades

Guardar

Durante la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Senado para tratar los recientes accidentes ferroviarios, las peticiones de dimisión por parte del Partido Popular se sucedieron de manera ininterrumpida, lo que encendió el clima político en torno a la gestión gubernamental tras el siniestro de Adamuz, en Córdoba. Según informó ‘RNE’ en su espacio ‘24 horas’, Juan Espadas, portavoz del PSOE en la Cámara Alta, abordó la situación defensivamente y rechazó la estrategia del principal partido de la oposición, acusando al PP de promover el conflicto y la discordia en vez de contribuir a un debate constructivo en torno a lo sucedido.

Durante la mencionada entrevista, Espadas subrayó que el Ejecutivo mantiene una actitud basada en el rigor, el respeto y la transparencia en la gestión de la crisis ferroviaria. Como consignó el medio ‘RNE’, el dirigente socialista defendió la labor de Óscar Puente y aseguró que “los insultos o los desabruptos” dirigidos al ministro no alterarían la manera en la que el gabinete afronta sus responsabilidades, afirmando que no influirán en las dinámicas de trabajo ya establecidas por el Gobierno. De acuerdo con las declaraciones recogidas por ‘RNE’, Espadas sentenció que este proceder del partido conservador “era lo que el Partido Popular había buscado desde el principio, la bronca y la confrontación”.

Espadas apeló a la cautela respecto a la atribución de responsabilidades, e instó a los distintos grupos políticos a no anticiparse en la formulación de exigencias o solicitudes hasta que se cuente con el total de los resultados oficiales de las investigaciones. Como publicó ‘RNE’, el portavoz socialista remarcó que “los españoles, las víctimas y los familiares de las víctimas merecen el esclarecimiento definitivo y la culminación de la investigación”, añadiendo que precipitarse en la adjudicación de culpabilidades carece de fundamento y solo genera confusión en el espacio público.

El dirigente del PSOE también enfatizó, según informó ‘RNE’, que la actitud con la que algunos portavoces parlamentarios han reaccionado a los hechos resulta imprudente y apresurada. Espadas señaló: “Yo creo que se precipitan; la ansiedad les pierde y al final perdemos todos”, insistiendo así en la importancia de esperar a la conclusión de las pesquisas oficiales antes de establecer juicios sobre eventuales acciones o omisiones.

El debate político por el accidente de Adamuz ha centrado las intervenciones en la Cámara Alta, donde representantes del Partido Popular insistieron repetidas veces en la dimisión del ministro Puente, criticando la actuación del Ejecutivo ante la crisis ferroviaria. No obstante, como reportó ‘RNE’, la postura del Gobierno, defendida por Espadas, rechaza cualquier tipo de presión para modificar el curso de las investigaciones y sostiene que la vía adecuada pasa por basar cualquier evaluación en datos verificables y resultados oficiales, no en valoraciones políticamente motivadas.

Según detalló igualmente ‘RNE’, la polémica surgida tras el siniestro de Córdoba mantiene en vilo a la opinión pública, los partidos y a los afectados directos, a la espera de conclusiones concluyentes por parte de las autoridades competentes. Las declaraciones de Espadas buscan, en ese sentido, apaciguar el clima de tensión y recordar el derecho de las víctimas y familiares a un proceso de investigación completo y clarificador.

A la par, mientras se suceden las críticas y contrapuntos en el ámbito parlamentario, la investigación oficial sobre el accidente de Adamuz continúa, siendo el eje sobre el que gira el debate sobre la gestión y las posibles responsabilidades derivadas del evento. Como señaló ‘RNE’, Espadas reiteró la convicción del Gobierno de que solo a través de la transparencia y el respeto a los procedimientos se podrá ofrecer una respuesta a la ciudadanía y, en particular, a quienes resultaron afectados.

Temas Relacionados

Accidentes ferroviariosPSOEJuan EspadasGobierno de EspañaPPAdamuzCórdobaInvestigaciónÓscar PuenteSenadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Moreno equipara el funeral a "una misa de Estado" que ha albergado "rabia contenida pero con respeto"

Familiares devastados, autoridades y la ciudadanía vivieron una jornada de homenaje marcada por el recogimiento y el dolor, mientras crecen las exigencias de esclarecer los hechos y garantizar absoluta transparencia sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz

Moreno equipara el funeral a

Bolaños espera que los aragoneses "no se dejen llevar por el aluvión de mentiras y vayan en masa a votar"

El titular animó a acudir a las urnas en la cita electoral del 8 de febrero, defendiendo políticas de protección social, empleo y vivienda ante un contexto de desinformación, y respaldó la candidatura de Pilar Alegría para la presidencia de la región

Bolaños espera que los aragoneses

Abascal (Vox): "No ha nacido presidente, periodista u obispo que nos haga aceptar la invasión o la islamización"

En un acto en Barbastro, el líder de Vox responsabilizó a PSOE y PP de alentar la entrada irregular de extranjeros y declaró imprescindible revertir las políticas implementadas en las últimas décadas, incluyendo la reciente regularización masiva del Ejecutivo

Abascal (Vox): "No ha nacido

La Abogacía presenta el Libro Blanco sobre el uso de la IA en la profesión: "Nadie debe quedarse atrás"quedarse atrás"

El informe pionero impulsa la formación digital de los juristas, advierte sobre riesgos y brechas de conocimiento y destaca la urgencia de adaptarse a los nuevos retos tecnológicos para mejorar la eficiencia, según líderes del sector legal en España

La Abogacía presenta el Libro

A prisión el padre acusado de matar a su hija mayor de edad en su casa de Córdoba

El sospechoso será investigado por el fallecimiento de una mujer de unos 30 años, hallada en un domicilio del barrio Ciudad Jardín de Córdoba, mientras las autoridades descartan violencia de género como motivo, según el TSJA

A prisión el padre acusado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francina Armengol firma un convenio

Francina Armengol firma un convenio para garantizar la traducción al catalán de las leyes que se aprueben en el Congreso

La DGT trabaja en una nueva señal que avisará en tiempo real de averías y accidentes en carretera: será complementaria de la baliza V16

La Sanidad vasca admite ahora que se han administrado dos tipos más de vacunas caducadas: podrían verse afectados 78 pacientes

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Solo te vas a poder ir de un trabajo de cuatro formas”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 29 enero

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es normal que tus problemas personales afecten a tu trabajo y deberían darte flexibilidad”

Sorteo 4 Triplex de la Once: resultados de hoy, 29 de enero del 2026

7 de cada 10 empresas españolas han registrado un aumento en el absentismo a corto plazo, según una encuesta

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla