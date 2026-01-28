Espana agencias

La socialista Ana María González, alcaldesa de Llaurí (Valencia), ocupará el escaño que deja libre Ábalos en el Congreso

Ana María González Herdaro, abogada y regidora en Llaurí, será próxima parlamentaria tras la renuncia de José Luis Ábalos, según fuentes socialistas, figura en la lista del PSOE por Valencia a la espera del aval de la Junta Electoral Central

El año 2021 marcó un momento controversial en la trayectoria pública de Ana María González Herdaro, quien enfrentó una condena por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Según consignó Europa Press, la socialista recibió una multa de 960 euros junto con la retirada del permiso de conducir por ocho meses tras registrar una tasa de alcohol superior a 0,6 miligramos, situación que motivó la apertura de un expediente informativo en el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). Este antecedente resurge mientras la actual alcaldesa de Llaurí (Valencia) se prepara para asumir el escaño en el Congreso de los Diputados que queda vacante tras la renuncia del exministro socialista José Luis Ábalos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, González Herdaro ocupó el séptimo puesto en la lista del PSOE por la circunscripción de Valencia en las elecciones generales de 2023. Tras confirmarse la dimisión de Ábalos, la política valenciana se convertirá, una vez que reciba el aval de la Junta Electoral Central, en la próxima diputada socialista por Valencia en la Cámara Baja. González Herdaro ha manifestado que espera formalizar la toma de posesión de su acta tan pronto se cumplan las formalidades legales pertinentes.

Ana María González Herdaro cuenta con una larga vinculación al Partido Socialista, ya que forma parte del PSOE desde 1995. En la actualidad es la máxima autoridad local de Llaurí, cargo que ocupa consecutivamente desde hace ocho años y que fue renovado en las últimas elecciones municipales de 2023. La dirigente es licenciada en Derecho por la Universitat de València, trayectoria formativa que ha complementado con diversas responsabilidades orgánicas en el PSPV.

Actualmente, Europa Press informó que González Herdaro desempeña el puesto de asesora en el Grupo Socialista en la Diputación de Valencia, un organismo dirigido por Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y referente del PSPV en la provincia. En el ámbito interno del partido, ostenta la secretaría general del PSPV en Llaurí y lleva la coordinación de la política autonómica, así como el apoyo a los grupos de la oposición. Además, integra el comité nacional del partido y anteriormente formó parte de la Comisión Ejecutiva Comarcal de Ribera Baixa, así como de la Ejecutiva provincial del PSPV.

Según Europa Press, la candidatura socialista en Valencia logró cinco escaños en las elecciones generales de julio de 2023, uno más en comparación con la legislatura anterior. Esta cifra incrementó el peso del partido en la provincia y ha permitido que la lista avance ya en dos ocasiones: la primera tras la marcha de Diana Morant, entonces ministra y secretaria general del PSPV, cuando fue reemplazada por Víctor Camino, líder de Juventudes Socialistas. Ahora, el hueco que deja Ábalos será cubierto con la entrada de González Herdaro, a la espera de la ratificación definitiva por parte de la Junta Electoral Central.

