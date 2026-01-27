Espana agencias

Vox reta a Almeida a cumplir "promesas" y construir 23.000 viviendas hasta 2027 para evitar "expulsión" de madrileños

Javier Ortega Smith exige al alcalde medidas concretas en la capital, advirtiendo que miles de ciudadanos enfrentan obstáculos para acceder a un hogar y podrían verse forzados a dejar Madrid si no se impulsa la construcción de nuevos inmuebles

Guardar

Javier Ortega Smith cuestionó durante el Pleno de Cibeles la viabilidad del compromiso municipal de edificar 27.000 viviendas en Madrid para finales de 2027, planteando que solo se ha concluido el 15% de ese objetivo hasta la fecha, con alrededor de 4.000 inmuebles terminados. Según informó Europa Press, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento pidió medidas concretas al alcalde José Luis Martínez-Almeida para evitar que miles de ciudadanos se vean obligados a abandonar la capital ante las dificultades para acceder a una vivienda.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ortega Smith sostuvo que el acceso a la vivienda en Madrid se ha convertido en un reto para jóvenes, familias y autónomos, quienes, según su análisis, quedan expuestos a la especulación inmobiliaria. En su intervención, criticó la gestión social en materia de vivienda del equipo de gobierno local, a la que señaló como insuficiente por contar con un presupuesto que consideró mínimo y por la falta de políticas eficaces.

El portavoz de Vox apuntó de forma directa al alcalde, reclamando que cumpla las "promesas" electorales por las que se comprometió a la construcción de unas 23.000 viviendas adicionales a las ya existentes antes de 2027. Ortega Smith argumentó que la oferta actual y el ritmo de construcción son insuficientes y que, de no acelerarse, miles de madrileños podrían verse forzados a mudarse fuera de la ciudad porque no pueden “trabajar ni vivir” en ella.

Según resaltó Europa Press, Ortega Smith detalló que la solución no descansa en la propaganda ni en la demagogia, sino en adoptar decisiones estructurales como la ampliación del suelo público disponible, una rebaja significativa de los impuestos aplicados al sector y la eliminación de trabas administrativas en el proceso de edificación de nuevas viviendas. Consideró que estas medidas son fundamentales para incrementar la oferta y abaratar el acceso.

Por otra parte, Ortega también enfatizó la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para los propietarios, asegurando que cualquiera que disponga de una vivienda tenga la confianza suficiente para ponerla en el mercado sin temor a ocupaciones ilegales. Solicitó la asignación de un presupuesto específico y suficiente a la construcción de nuevos inmuebles que permita materializar los compromisos del gobierno municipal.

Durante el debate en el Pleno, Ortega Smith remarcó que el Ejecutivo local no puede apoyarse en lo que definió como “mentiras electorales" ni en la ausencia de voluntad política para responder a la problemática habitacional. "Los madrileños necesitamos soluciones", afirmó, según reportó Europa Press, instando a dejar de lado la política partidista y priorizar respuestas que frenen la salida de residentes por dificultades para establecerse en la ciudad.

El portavoz de Vox recalcó la urgencia de desbloquear proyectos y favorecer condiciones para que la oferta de vivienda pública crezca significativamente en los próximos años. Advirtió que, de permanecer el ritmo actual y sin cambios en la gestión, el escenario podría agravarse para un segmento importante de la población de la capital. Europa Press indicó que la postura de Ortega Smith exige también atención especial a la fiscalidad y a los procedimientos municipales, considerándolos obstáculos para la aceleración de los proyectos habitacionales.

La crítica de Vox hacia la política de vivienda en Madrid se centra en la supuesta discrepancia entre los compromisos asumidos por el equipo de Almeida y los avances realmente alcanzados según lo reflejado en los datos presentados ante el propio Pleno. Europa Press consignó que Ortega Smith insistió en la necesidad de pasar de las promesas al desarrollo efectivo de proyectos, y en dotar al proceso de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos destinados a este fin.

Temas Relacionados

ViviendaVoxJavier Ortega SmithJosé Luis Martínez-AlmeidaAyuntamiento de MadridMadridCibelesVivienda públicaEspeculaciónPolíticas socialesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Irán une a Cibeles con una declaración institucional que ensalza la "valentía de las mujeres"

El Pleno madrileño respalda un comunicado que condena la represión en Irán, apoya a la sociedad civil ante las restricciones del régimen y reconoce el papel destacado de las mujeres iraníes en la defensa de derechos y libertades fundamentales

Irán une a Cibeles con

El Senado interroga este martes a Pilar Bernabé por su gestión de la dana

La máxima representante del Gobierno en la Comunitat Valenciana acude a responder ante la comisión del Senado sobre su papel durante la catástrofe del 29 de octubre, marcada por polémicas entre partidos y una gestión institucional cuestionada

El Senado interroga este martes

Encuentro este martes entre IU y Podemos para analizar un acuerdo con división territorial en Castilla y León

Representantes de ambas formaciones mantienen conversaciones en línea después de semanas de desacuerdos, mientras Izquierda Unida insiste en forjar una alianza “sin vetos” para las elecciones regionales, en un contexto de negociaciones a contrarreloj y tensiones internas

Encuentro este martes entre IU

El accidente de Adamuz y la política internacional dan la salida este martes a los plenos de 2026 en Cibeles

La agenda en el Palacio de Cibeles arranca con homenajes a las víctimas del siniestro ferroviario, debates sobre derechos humanos en Irán y Venezuela, iniciativas de vivienda pública y propuestas para reforzar los servicios municipales, en una sesión marcada por la actualidad internacional

El accidente de Adamuz y

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EE.UU.

Durante un encuentro con empresas internacionales, la dirigente venezolana defendió la reforma legal que impulsa el gobierno y aseguró que, con inversión privada y acuerdos productivos, el país avanzará hacia una meta histórica en materia de crudo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

ECONOMÍA

Yolanda Díaz aclara que la

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”