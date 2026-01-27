La Diputación Permanente del Congreso debate este martes si cita a Sánchez y ocho ministros en esta semana

Las comparecencias de los miembros del Gobierno, impulsadas en las últimas semanas por la oposición, centran la agenda del órgano parlamentario encargado de la actividad legislativa durante el receso. El Partido Popular ha solicitado no solo explicaciones por los más recientes accidentes ferroviarios, que incluyeron el de Adamuz (Córdoba) con un saldo de 45 víctimas fatales y el ocurrido en Girona, donde falleció el maquinista, sino también información sobre la situación económica, problemas de vivienda y cuestiones vinculadas a la financiación autonómica. Según detalló El País, la Diputación Permanente del Congreso debate este martes si cita al presidente Pedro Sánchez y a ocho ministros esta misma semana para que respondan ante la Cámara Baja sobre estos temas.

De acuerdo con la información publicada por El País, la sesión de la Diputación Permanente, órgano que reemplaza al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, comenzará por la tarde del martes. Las votaciones se realizarán el miércoles. Entre los pedidos más destacados figura la presencia del presidente del Gobierno, a quien el Partido Popular instó a comparecer para abordar la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y supuestos casos de corrupción vinculados al Ejecutivo, dos de los principales temas incluidos en el orden del día.

Según consignó el medio, aunque los 'populares' solicitaron la comparecencia de Sánchez para que se refiera al accidente en Adamuz, el mandatario anunció el pasado viernes su intención de acudir por iniciativa propia al Parlamento. Está previsto que el presidente comparezca el 11 de febrero para tratar no solo el accidente ferroviario de Adamuz sino también el ocurrido en Girona, además de exponer sobre los foros y reuniones internacionales en los que ha participado recientemente. Este calendario, detalló El País, no coincide con el plazo propuesto por el Partido Popular, que pretendía que Sánchez acudiera antes de que finalice enero.

Además de Sánchez, la solicitud del Partido Popular incluye a ocho miembros del gabinete: las ministras y ministros de Hacienda, Interior, Ciencia, Igualdad, Vivienda, Transportes, Sanidad y Justicia. El medio explicó que cada petición implicará un debate entre las distintas fuerzas políticas y será sometida a votación. La composición de la Diputación Permanente refleja el equilibrio de fuerzas en la Cámara Baja. Según El País, la mayoría parlamentaria contraria al PSOE y Sumar podría generar dificultades para el Ejecutivo al momento de frenar las comparecencias, ya que ambos partidos aliados del Gobierno no cuentan con los números para bloquearlas por sí solos.

Si alguna de las comparecencias solicitadas resulta aprobada en la sesión, los llamados a rendir cuentas ante el Congreso deberán concretarse antes de que termine la semana, ya que el 2 de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones. El Partido Popular, puntualizó El País, insiste en que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informe ante la comisión correspondiente sobre los acuerdos de financiación autonómica pactados con Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana (ERC) condenado por malversación, ya que consideran que estos compromisos afectan la igualdad territorial y fiscal del país. Además, buscan que Montero detalle las medidas económicas que el Ejecutivo planea implementar ante la crisis que atraviesan numerosas familias en España.

De igual modo, el Partido Popular demanda la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare la cuestión normativa sobre la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 en los automóviles en España. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería rendir cuentas sobre las políticas desplegadas para moderar los precios tanto del alquiler como de la compraventa de viviendas. En el ámbito judicial, piden que Félix Bolaños, ministro de Justicia, explique los problemas derivados de la puesta en marcha de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia, que estarían causando desorganización en el sector.

En relación con las denuncias de acoso sexual en dependencias gubernamentales, los 'populares', según informó El País, exigen la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para esclarecer hechos supuestamente cometidos por funcionarios del actual Gobierno. Se suma a la lista la ministra de Ciencia, Diana Morant, a quien le solicitan información sobre los cierres recientes de las Unidades de Diagnóstico Molecular, Cáncer Familiar y del Programa de Terapias Experimentales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Por otro lado, el Partido Popular pide a la ministra de Sanidad, Mónica García, que explique los retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos en la convocatoria de plazas del MIR, el sistema para médicos internos residentes. La lista de comparecencias incluye además al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien enfrenta solicitudes para detallar el denominado plan de choque ferroviario, los protocolos de atención a pasajeros y criterios de puntualidad de Renfe. Puente, tal como reportó El País, también solicitó comparecer por los accidentes ferroviarios y ya se confirmó su presencia en el Senado para el jueves.

El País puntualizó que el resultado de los debates y las votaciones de la Diputación Permanente determinará si las comparecencias de los integrantes del Gobierno se realizan en los plazos exigidos por la oposición, lo que podría aumentar la tensión parlamentaria en la antesala del regreso al periodo ordinario de sesiones.