La familia de Esther López cambia de abogado cuando el caso está pendiente de señalamiento

Valladolid, 5 may (EFE).- La hermana y los padres de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), han optado por cambiar de abogado cuando la causa está pendiente de señalamiento del juicio por parte de la Audiencia Provincial vallisoletana.

Los letrados que hasta ahora representaban a la familia han formalizado ya su renuncia en el Juzgado instructor del procedimiento, han confirmado a EFE fuentes del caso.

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La familia, a través de un comunicado, ha informado de que ha decidido realizar un cambio en la dirección letrada y aunar las representaciones en una sola de cara a la celebración de las sesiones del juicio oral ante un tribunal del jurado.

La representación jurídica de la familia será asumida por la abogada Verónica Guerrero, ha precisado la familia, que ha aclarado que la decisión responde a razones estrictamente técnicas, vinculadas a la fase procesal actual y a la evolución del procedimiento.

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Además ha dejado constancia en el comunicado de su agradecimiento a los letrados anteriores por el trabajo realizado, su dedicación y el acompañamiento prestado durante estos años. EFE