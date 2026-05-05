Barcelona, 5 may (EFE).- Unos 200.000 inmigrantes han solicitado hasta ahora regularizar su situación en España en las dos semanas que lleva en vigor el real decreto que abrió esta medida extraordinaria, al que el Gobierno espera que puedan acceder un total de medio millón de personas.

Este es el balance del proceso impulsado por el Ejecutivo que ha hecho este martes la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha mantenido una reunión en Barcelona con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y representantes de la Generalitat y las entidades del tercer sector, entre otros.

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En declaraciones a los periodistas, Cancela ha destacado "la normalidad" en la que se está desarrollando el proceso de regularización, pese a las largas colas de migrantes que se han visto para conseguir los certificados que necesitaban para presentar las solicitudes.

"Ya sabíamos que en las primeras semanas habría un volumen muy importante de personas (...). Había que evitar la brecha digital y que el que quisiera acudir presencialmente pudiera hacerlo", ha dicho, tras destacar que el 80 % de las solicitudes se presentan de manera telemática.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cuenta todavía con información territorializada sobre las solicitudes que se han presentado.

Cancela ha agradecido la colaboración de los consistorios y las entidades sociales a la hora de emitir documentos como el de vulnerabilidad. Hasta ahora, más de 600 entidades del tercer sector se han inscrito para echar una mano en este proceso, de las que 400 ya están operando, y se espera que este número vaya a más.

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La secretaria de Estado ha hecho un llamamiento a la calma a los migrantes que todavía no han podido presentar la documentación: "Tranquilidad y que se informen a través de los medios oficiales, que no se dejen llevar por bulos e informaciones falsas, que busquen fuentes fidedignas".

"Pueden presentar su solicitud hasta el 30 de junio. Todo el mundo podrá ser atendido y se reforzarán los medios que sean necesarios para que sea así", ha subrayado.

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Para facilitar el proceso, Cancela ha anunciado ya que se aumentará el número de oficinas físicas en las es posible presentar la documentación. EFE