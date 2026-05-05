Espana agencias

El juez envía a prisión al detenido por matar a una mujer con arma blanca en Esplugues

Guardar

Barcelona, 5 may (EFE).- Un juez ha acordado hoy enviar a prisión preventiva y sin fianza al hombre acusado de matar a una mujer con una arma blanca en plena calle en Esplugues de Llobregat (Barcelona) el pasado sábado, cuando también atacó a otras personas antes de ser detenido por los Mossos d'Esquadra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 3 de Esplugues atribuye al detenido, que en su comparecencia ante el juez este martes únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

PUBLICIDAD

La consellera de Interior, Núria Parlon, aseguró ayer que el hombre detenido es una persona que estaba "alterada" y con "probablemente" algún tipo de problemática "que no tiene nada que ver con el yihadismo", ya que "probablemente estaba bajo una situación de desequilibrio emocional y que incluso podría ser algún tipo de brote". EFE.

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La gastronomía regenerativa, más allá de la sostenibilidad

Infobae

Los sindicatos rechazan una oferta de empleo público que ven insuficiente

Infobae

La familia de Esther López cambia de abogado cuando el caso está pendiente de señalamiento

Infobae

Unos 200.000 inmigrantes han solicitado hasta ahora regularizar su situación en España

Infobae

El sorprendente Rivadavia busca los octavos de Libertadores ante el necesitado Fluminense

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ECONOMÍA

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

El Tribunal de Cuentas desvela que el Gobierno desvió 2.389 millones de fondos europeos para pagar pensiones

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

DEPORTES

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal