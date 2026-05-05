El juez envía a prisión al detenido por matar a una mujer con arma blanca en Esplugues

Barcelona, 5 may (EFE).- Un juez ha acordado hoy enviar a prisión preventiva y sin fianza al hombre acusado de matar a una mujer con una arma blanca en plena calle en Esplugues de Llobregat (Barcelona) el pasado sábado, cuando también atacó a otras personas antes de ser detenido por los Mossos d'Esquadra.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 3 de Esplugues atribuye al detenido, que en su comparecencia ante el juez este martes únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.
PUBLICIDAD
La consellera de Interior, Núria Parlon, aseguró ayer que el hombre detenido es una persona que estaba "alterada" y con "probablemente" algún tipo de problemática "que no tiene nada que ver con el yihadismo", ya que "probablemente estaba bajo una situación de desequilibrio emocional y que incluso podría ser algún tipo de brote". EFE.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD