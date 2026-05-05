Los sindicatos rechazan una oferta de empleo público que ven insuficiente

Madrid, 5 may (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han rechazado la oferta de empleo público (OEP) aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que ven "insuficiente" al considerar que no garantiza la adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

En sendos comunicados, los tres sindicatos presentes en la mesa de negociación con la Administración General del Estado han mostrado su rechazo a la OEP por el fondo, rechazando la oferta por insuficiente, como en las formas, ya que el Ministerio de la Función Pública no les trasladó las cifras ni su desglose en la negociación.

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Para CCOO, la OEP para 2026 "consolida la pérdida de personal público e impide que el servicio público se adapte a las nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía", algo por lo que no descarta la convocatoria de movilizaciones.

El sindicato no comparte las prioridades del Gobierno, que relegan al último lugar la atención al público, y denuncia la falta de atención a los nuevos servicios que se prestan por la Administración General del Estado.

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Para CCOO es urgente continuar con la mejora e impulso de la promoción interna, que permite adaptar el servicio público a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades y exigencias de la ciudadanía.

UGT ya señaló ayer que no ha sido posible un acuerdo porque sin cifras "no puede haber una negociación real" y porque todavía están pendientes de convocatoria alrededor de 9.000 para el personal laboral de anteriores ofertas.

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Por su parte, CSIF ve insuficiente la oferta, con la creación de apenas 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado, y porque por segundo año consecutivo reduce las plazas de promoción interna, concretamente en 220 –según datos del propio Gobierno, comparados con la presentación del año pasado-.

A falta de conocer el detalle de la distribución, CSIF entiende que esta OEP impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico (DGT) o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

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"Se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna", lamenta CSIF, que defiende reforzar y repartir los efectivos en los ámbitos necesitados. EFE