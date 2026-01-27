La Bolsa de Shanghái gana un 0,18 % y la de Shenzhen, un 0,09 %

El índice compuesto de Shenzhen terminó la jornada con una subida de 13,27 puntos, alcanzando un cierre en 14.329,91 unidades, resultado que reflejó una mejora en el ánimo de los inversores tras recientes episodios de volatilidad en los mercados asiáticos. Esta tendencia al alza no se limitó a Shenzhen, ya que también se observó un modesto avance en el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái.

Según reportó EFECOM, la Bolsa de Shanghái concluyó el lunes con un incremento del 0,18 por ciento, sumando 7,3 puntos y situándose en 4.139,9 unidades al cierre de la sesión. Por su parte, el movimiento registrado en Shenzhen, con un avance del 0,09 por ciento, se tradujo en un repunte que fortaleció la tendencia alcista marcada a lo largo del día.

El medio EFECOM detalló que la jornada positiva en ambos mercados representó un respiro tras varias sesiones marcadas por la incertidumbre y los cambios bruscos de valoración en las principales plazas bursátiles del continente asiático. Esta recuperación moderada se produjo en un contexto en el que los participantes del mercado permanecen atentos a la evolución de factores globales y locales que inciden en la confianza inversionista.

