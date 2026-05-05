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Epidemiólogos revisarán esta tarde el crucero para decidir qué ruta seguirá el barco

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Madrid, 5 may (EFE).- Un equipo de epidemiólogos realizará este martes por la tarde una revisión del crucero neerlandés para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo tras el brote de hantavirus, y decidir sobre los procesos de su repatriación y qué ruta tomará el barco.

Así lo ha avanzado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, tras la reunión que han mantenido este martes con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abordar la situación del crucero, que se encuentra fondeado frente Cabo Verde tras denegarle su Gobierno la entrada a sus puertos.

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Será un equipo de epidemiólogos de la OMS quienes evaluarán la situación del crucero, tras lo que decidirán qué ruta seguirá el buque "sin que haya nada descartado, tampoco que vaya a Canarias", han subrayado desde el Ministerio.

Con esta intervención, se conocerá el estado de las personas que se encuentran a bordo del barco, si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo pudiera haber, han explicado.

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La OMS ha afirmado esta mañana que se planea que el crucero se dirija a las Islas Canarias, pero Sanidad ha precisado que la escala más pertinente se decidirá en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco.

"Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", han remarcado en un mensaje en redes sociales. EFE

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