España

Los sindicatos llaman a huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3 años de toda España: fechas, claves y motivos

CCOO y CGT piden el reconocimiento institucional del ciclo, una reducción de ratios y una subida salarial para las trabajadoras

Guardar
Concentración de Educadores Infantiles el 22 de noviembre de 2025 en la plaza de Ópera de Madrid. (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles)
Concentración de Educadores Infantiles el 22 de noviembre de 2025 en la plaza de Ópera de Madrid. (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles)

Comisiones Obreras y la Confederación General del Trabajo (CGT) han convocado para este jueves, 7 de mayo, una huelga de 24 horas en el sector de educación infantil de 0 a 3 años en toda España. La movilización llega como respuesta al “abandono institucional” que denuncian las trabajadoras del ciclo inicial de infantil, extendiendo así el paro que ya estaba en marcha de forma indefinida en la Comunidad de Madrid.

En esta región, la huelga indefinida, promovida por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y respaldada por CGT, comenzó el 7 de abril y sigue instalada ante la ausencia de un acuerdo con el Gobierno autonómico. Las trabajadoras madrileñas reclaman el reconocimiento institucional del ciclo, la reducción de ratios y una subida salarial. Actualmente, la mayoría percibe únicamente el salario mínimo interprofesional. Y ahora, sus reclamaciones, junto a las de las trabajadoras del resto de comunidades autónomas, dan el salto nacional.

PUBLICIDAD

Más de 468.000 niñas y niños componen el alumnado atendido en este ciclo en España, un dato que destaca CCOO, pues denuncia que el impulso que han dado las Administración para extender la escolarización de estos niños no se ha traducido en una mejora de las condiciones de quienes lo sostienen. Así, las principales demandas giran en torno a la mejora de condiciones laborales, el reconocimiento pleno del carácter educativo del ciclo y la reducción de ratios. La normativa contempla que una sola educadora cuide a ocho bebés de menos de un año, 14 niños de 1a 2 años y 20 de 2 a 3 años.

Quiénes están llamados a la huelga

La federación de Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha detallado en un comunicado que la jornada de paro comprenderá todo el territorio nacional y están llamados a seguirlas los trabajadores de centros públicos y privados. En Madrid se han fijado dos concentraciones para el día 7, a las 11:00 frente a la patronal y el día 23 de mayo a las 18:00 en la Puerta del Sol, sumándose a las acciones convocadas en otras ciudades. El sindicato insiste en que el sector sufre “una situación crítica” resultante de la falta de inversión pública y del deterioro paulatino de las condiciones laborales de sus profesionales.

PUBLICIDAD

Protesta de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles en la Puerta del Sol. (Cedida)
Protesta de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles en la Puerta del Sol. (Cedida)

Qué reclaman trabajadoras y sindicatos

Entre las reivindicaciones de CCOO figuran la reducción del número de alumnos por educadora, la implantación de la “pareja educativa”, el refuerzo del apoyo al alumnado con necesidades y la mejora de salarios, aspectos especialmente urgentes en centros privados o de gestión indirecta. El sindicato insiste en que la negociación colectiva debe ser la vía para alcanzar estas mejoras. El compromiso declarado por CCOO es avanzar hacia un “marco laboral digno para el conjunto del sector”, como han manifestado en su convocatoria.

Por su parte, CGT se suma a la huelga del 7 de mayo, secundando el llamamiento hecho por la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI). La organización sindical respalda las demandas de la plataforma y participa en la convocatoria de la gran manifestación estatal del 23 de mayo como parte de una estrategia de presión orientada al Ministerio de Educación. Según ha indicado CGT, esperan que los recientes contactos mantenidos con el Ministerio permitan avances en las reclamaciones del sector, orientadas a la creación de una red pública, gratuita, universal y de calidad, la integración plena del 0-3 como etapa educativa y la implementación de ratios más bajas junto con la figura de la pareja educativa. El objetivo es lograr unas condiciones laborales dignas tanto para las trabajadoras como para la primera infancia.

<br>

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaMadridComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer carne richada, la receta más fácil y rica de la cocina gallega de interior

La cebolla, el ajo, el vino blanco y los pimentones dulce y picante serán los encargados de dar a esta carne guisada su sabor característico

Cómo hacer carne richada, la receta más fácil y rica de la cocina gallega de interior

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La sentencia fija la base reguladora, es decir, el monto sobre el cual se calcula la prestación que recibirá, en 1.364,43 euros mensuales

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

La indemnización, de 44.704,6 euros, fue abonada junto con la liquidación final

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias consigue su primer residente en la segunda jornada de adjudicación MIR

Las 82 plazas de la recién creada especialidad quedaron desiertas el lunes 4 de mayo, primer día de adjudicaciones

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias consigue su primer residente en la segunda jornada de adjudicación MIR

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

Aunque recibir o no una indemnización depende de la razón detrás del cesa de la relación laboral, cualquier trabajador tiene derecho a cobrar algunas partidas pendientes en el finiquito

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid