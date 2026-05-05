Los sindicatos llaman a huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3 años de toda España: fechas, claves y motivos

Concentración de Educadores Infantiles el 22 de noviembre de 2025 en la plaza de Ópera de Madrid. (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles)

Comisiones Obreras y la Confederación General del Trabajo (CGT) han convocado para este jueves, 7 de mayo, una huelga de 24 horas en el sector de educación infantil de 0 a 3 años en toda España. La movilización llega como respuesta al “abandono institucional” que denuncian las trabajadoras del ciclo inicial de infantil, extendiendo así el paro que ya estaba en marcha de forma indefinida en la Comunidad de Madrid.

En esta región, la huelga indefinida, promovida por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y respaldada por CGT, comenzó el 7 de abril y sigue instalada ante la ausencia de un acuerdo con el Gobierno autonómico. Las trabajadoras madrileñas reclaman el reconocimiento institucional del ciclo, la reducción de ratios y una subida salarial. Actualmente, la mayoría percibe únicamente el salario mínimo interprofesional. Y ahora, sus reclamaciones, junto a las de las trabajadoras del resto de comunidades autónomas, dan el salto nacional.

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Más de 468.000 niñas y niños componen el alumnado atendido en este ciclo en España, un dato que destaca CCOO, pues denuncia que el impulso que han dado las Administración para extender la escolarización de estos niños no se ha traducido en una mejora de las condiciones de quienes lo sostienen. Así, las principales demandas giran en torno a la mejora de condiciones laborales, el reconocimiento pleno del carácter educativo del ciclo y la reducción de ratios. La normativa contempla que una sola educadora cuide a ocho bebés de menos de un año, 14 niños de 1a 2 años y 20 de 2 a 3 años.

Quiénes están llamados a la huelga

La federación de Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha detallado en un comunicado que la jornada de paro comprenderá todo el territorio nacional y están llamados a seguirlas los trabajadores de centros públicos y privados. En Madrid se han fijado dos concentraciones para el día 7, a las 11:00 frente a la patronal y el día 23 de mayo a las 18:00 en la Puerta del Sol, sumándose a las acciones convocadas en otras ciudades. El sindicato insiste en que el sector sufre “una situación crítica” resultante de la falta de inversión pública y del deterioro paulatino de las condiciones laborales de sus profesionales.

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Protesta de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles en la Puerta del Sol. (Cedida)

Qué reclaman trabajadoras y sindicatos

Entre las reivindicaciones de CCOO figuran la reducción del número de alumnos por educadora, la implantación de la “pareja educativa”, el refuerzo del apoyo al alumnado con necesidades y la mejora de salarios, aspectos especialmente urgentes en centros privados o de gestión indirecta. El sindicato insiste en que la negociación colectiva debe ser la vía para alcanzar estas mejoras. El compromiso declarado por CCOO es avanzar hacia un “marco laboral digno para el conjunto del sector”, como han manifestado en su convocatoria.

Por su parte, CGT se suma a la huelga del 7 de mayo, secundando el llamamiento hecho por la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI). La organización sindical respalda las demandas de la plataforma y participa en la convocatoria de la gran manifestación estatal del 23 de mayo como parte de una estrategia de presión orientada al Ministerio de Educación. Según ha indicado CGT, esperan que los recientes contactos mantenidos con el Ministerio permitan avances en las reclamaciones del sector, orientadas a la creación de una red pública, gratuita, universal y de calidad, la integración plena del 0-3 como etapa educativa y la implementación de ratios más bajas junto con la figura de la pareja educativa. El objetivo es lograr unas condiciones laborales dignas tanto para las trabajadoras como para la primera infancia.

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