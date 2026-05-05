PP y Vox rechazan en Les Corts prorrogar la comisión de la dana y el PSPV recurrirá al TC

València, 5 may (EFE).- El PP y Vox han rechazado este martes en la Junta de síndics (portavoces) de Les Corts Valencianes la petición de la oposición de ampliar la comisión de investigación sobre la dana de 2024, mientras que el PSPV ha anunciado que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

De esta forma, la comisión de investigación de la dana acogerá el próximo lunes sus últimas comparecencias y a final de mes votará sus conclusiones, tras haber comparecido 32 de las 96 personas previstas, según el cálculo de la oposición, entre las que no figura la exconsellera Salomé Pradas ni la cúpula de Emergencias el día de la dana.

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El síndic del PP, Nando Pastor, ha considerado "absurdo" que la exconsellera Pradas vaya a Les Corts, pues estuvo en la comisión del Congreso y no declaró porque el asunto está judicializado, con lo que solo se tendrían "las fotos del paseíllo de la entrada y la salida", por lo que no tiene "ninguna lógica" citarla a la comisión valenciana.

Pastor ha afirmado que "los únicos que se han negado" a dar explicaciones en Les Corts han sido los representantes del Gobierno de España, y ha dicho que la oposición ha presentado al margen de la comisión de investigación casi 4.000 solicitudes de documentación y preguntas al Consell sobre esta cuestión y se les ha respondido "en torno al 98 %".

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El síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmado que les habría gustado más comparecencias, como las de representantes del Gobierno de España, pues "siempre cuanto más azúcar más dulce", y sobre Pradas y Emilio Argüeso ha indicado que están imputados judicialmente y por ello han pedido que se aporten sus declaraciones en las Cortes Generales.

El síndic socialista, José Muñoz, ha lamentado el "epitafio" del PP y Vox "a una de las peores comisiones" de investigación de Les Corts, que queda "casi a la altura" que la del accidente de metro de Valencia de 2006, y ha reprochado que no comparezca nadie de quienes tenían las competencias en emergencias el día de la dana, con el argumento de que se han pedido las transcripciones de Pradas y Argüeso en el Congreso.

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Ha indicado que esas transcripciones "no son suficientes" y recurrirán al Constitucional, al considerar que se vulnera el derecho de la oposición a fiscalizar al Gobierno, y ha aseverado que el cierre de la comisión es "un escándalo de primer nivel", que busca "enterrar la verdad" y pasará "a los anales de la historia de lo que no se puede hacer".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que no se entiende que Pradas no vaya a la comisión, que ha funcionado "a paso de tortuga" y evidencia la "degradación institucional" de Les Corts, y la diputada Isaura Navarro ha acusado al PP y Vox de poner "excusas falsas" para cerrar la comisión y que "se olvide la dana", lo que, según ha dicho, no van a permitir. EFE

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