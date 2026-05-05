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El Gobierno transfiere a las comunidades 200 millones para reforzar servicios sociales

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Madrid, 5 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes movilizar 200 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil.

Esta inversión, propuesta desde el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, servirá para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local, dirigidos a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.

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El plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros, asegurará el acceso a prestaciones clave como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social.

Otros 65 millones de euros están destinados a financiar proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social, que se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o ayudas para el comedor.

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Además, se movilizan 25 millones a los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia.

El Consejo de Ministros también ha aprobado una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebró el pasado 3 de mayo, en su vigésimo aniversario.

La declaración pone en valor los avances logrados en España en materia de igualdad, inclusión y garantía de derechos, y destaca medidas en materia de no discriminación, derechos en la infancia y la educación, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, accesibilidad universal o el acceso a la justicia.

Asimismo, subraya el compromiso del Gobierno con la plena participación social, económica y política de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas. EFE

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EFE

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