Abascal desconfía de los resultados del CIS andaluz y acusa a Moreno de "orientar el voto"

Puente Genil (Córdoba), 5 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este martes su desconfianza respecto a los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), que otorgan entre tres y cinco escaños más a su formación, y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de utilizar este sondeo para "orientar el voto".

Durante la atención a medios en Puente Genil (Córdoba), Abascal ha asegurado que este tipo de estudios demoscópicos responden a "estratagemas que usan los recursos públicos para orientar el voto en un sentido u otro" y ha equiparado el CENTRA con el CIS al afirmar que "el señor Sánchez tiene a sus Tezanos y el señor Juanma Moreno tiene a los suyos".

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Por otra parte, se ha referido a la petición de la Fiscalía para que no se rebaje la pena a Víctor Aldama y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "logrado" que este organismo se ponga "a su servicio".

"Cuando en cualquier organización criminal o mafiosa hay alguien que está dispuesto a colaborar con la justicia se plantean todo tipo de fórmulas para que haya una colaboración y para que puedan ser denunciados aquellos que han cometido crímenes, pero ahora no se quiere plantear porque no quieren que este señor tire de la manta", ha expresado.

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Preguntado por las críticas a Vox de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en materia de igualdad, Abascal ha respondido que ese partido defiende una igualdad que ha supuesto que las mujeres sean "iguales ante las amenazas de los agresores sexuales" y ha responsabilizado al Ejecutivo de que hayan aumentado las violaciones -ha dicho- desde su llegada al Gobierno.

En este contexto, ha defendido que su formación apuesta por la 'prioridad nacional' para evitar que las personas extranjeras "pasen por delante" en el acceso a ayudas sociales y vivienda.

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También se ha referido al regreso a la política de Borja Sémper, cuya recuperación ha celebrado y ha reconocido su actitud "en los momentos difíciles".

No obstante, ha marcado distancias con sus posiciones actuales: "He estado muy cerca de Borja Sémper pero desde hace un tiempo estoy muy lejos, lejísimos de sus posiciones", ha expresado. EFE

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