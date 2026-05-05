Espana agencias

Abascal desconfía de los resultados del CIS andaluz y acusa a Moreno de "orientar el voto"

Guardar

Puente Genil (Córdoba), 5 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este martes su desconfianza respecto a los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), que otorgan entre tres y cinco escaños más a su formación, y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de utilizar este sondeo para "orientar el voto".

Durante la atención a medios en Puente Genil (Córdoba), Abascal ha asegurado que este tipo de estudios demoscópicos responden a "estratagemas que usan los recursos públicos para orientar el voto en un sentido u otro" y ha equiparado el CENTRA con el CIS al afirmar que "el señor Sánchez tiene a sus Tezanos y el señor Juanma Moreno tiene a los suyos".

PUBLICIDAD

Por otra parte, se ha referido a la petición de la Fiscalía para que no se rebaje la pena a Víctor Aldama y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "logrado" que este organismo se ponga "a su servicio".

"Cuando en cualquier organización criminal o mafiosa hay alguien que está dispuesto a colaborar con la justicia se plantean todo tipo de fórmulas para que haya una colaboración y para que puedan ser denunciados aquellos que han cometido crímenes, pero ahora no se quiere plantear porque no quieren que este señor tire de la manta", ha expresado.

PUBLICIDAD

Preguntado por las críticas a Vox de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en materia de igualdad, Abascal ha respondido que ese partido defiende una igualdad que ha supuesto que las mujeres sean "iguales ante las amenazas de los agresores sexuales" y ha responsabilizado al Ejecutivo de que hayan aumentado las violaciones -ha dicho- desde su llegada al Gobierno.

En este contexto, ha defendido que su formación apuesta por la 'prioridad nacional' para evitar que las personas extranjeras "pasen por delante" en el acceso a ayudas sociales y vivienda.

También se ha referido al regreso a la política de Borja Sémper, cuya recuperación ha celebrado y ha reconocido su actitud "en los momentos difíciles".

No obstante, ha marcado distancias con sus posiciones actuales: "He estado muy cerca de Borja Sémper pero desde hace un tiempo estoy muy lejos, lejísimos de sus posiciones", ha expresado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP y Vox rechazan en Les Corts prorrogar la comisión de la dana y el PSPV recurrirá al TC

Infobae

El Gobierno transfiere a las comunidades 200 millones para reforzar servicios sociales

Infobae

El Gobierno prevé aprobar 179 normas este año, incluidos los presupuestos de 2026

Infobae

Epidemiólogos revisarán esta tarde el crucero para decidir qué ruta seguirá el barco

Infobae

20 años de cárcel a la madre que abandonó a su recién nacida en un contenedor en Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

ECONOMÍA

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid