El Gobierno prevé aprobar 179 normas este año, incluidos los presupuestos de 2026

Madrid, 5 may (EFE).- El Plan anual normativo para 2026 aprobado por el Consejo de Ministros este martes incluye 179 propuestas normativas y entre ellas el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha incluido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.

A pesar del gran retraso -el proyecto se tenía que haber enviado al Congreso en septiembre y siguen prorrogadas las cuentas de 2023-, Bolaños ha citado los presupuestos como la primera ley del plan donde se recoge la legislación que el Gobierno prevé aprobar a lo largo del ejercicio.

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No ha puesto fecha porque, ha insistido, las incertidumbres económicas generadas por los conflictos internacionales hacen "muy difícil" diseñar un cuadro macroeconómico preciso. Pero la "voluntad" del Gobierno es aprobar el proyecto y llevarlo al Parlamento.

Algo que es una "obligación política" más que un deber constitucional, según ha apuntado remitiéndose a un debate académico celebrado recientemente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

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Bolaños ha remarcado de nuevo que el Gobierno no tiene intención de adelantar las elecciones al señalar que el año que viene por estas fechas se aprobará el plan normativo de 2027. "La legislatura suma y sigue", ha asegurado.

El plan de 2026 incluye 179 propuestas normativas: 10 leyes orgánicas, 38 ordinarias y 131 reales decretos, 20 menos que el año pasado. Casi un tercio suponen incorporar al derecho nacional normativa europea.

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Además de los presupuestos, el programa incluye la ley de financiación autonómica, la de crédito al consumo y la de modernización del sistema financiero.

En el marco del plan de acción por la democracia, Bolaños ha situado la ley orgánica de integridad pública y la de publicidad del sector público, mientras que en el ámbito de Igualdad, ha destacado las leyes ante la violencia vicaria y ante la trata, una promesa ya de hace varios ejercicios.

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No incluye el plan la ley para la abolición de la prostitución, que, según ha apuntado, es un compromiso del grupo parlamentario socialista y sería impulsada mediante una proposición de ley.

En el área económica figuran la ley de democracia en las empresas, la de prevención de riesgos laborales, la de mejora de condiciones de trabajo en plataformas o la ley de consumo sostenible.

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Justicia aprobará la ley de asistencia jurídica gratuita, la de protección al derecho al honor y la que incorpora al derecho nacional la prueba digital.

El plan incluye también una ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras, otras de medicamentos y productos sanitarios, la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud y la ley de inteligencia artificial.

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El informe de evaluación del Plan anual normativo de 2025, aprobado este martes, muestra un grado de ejecución del 82 %, con un 36 % de leyes ya aprobadas y un 46 % en tramitación "avanzada".

Una cifra "muy positiva", según Bolaños, ya que hay que tener en cuenta que cada año hay imprevistos que condicionan la actividad legislativa.

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En 2025 ha citado el apagón, las amenazas arancelarias de Estados Unidos o el "genocidio" en Gaza, tres crisis que llevaron al Ejecutivo a aprobar medidas no programadas.

Preguntado por la dificultad de recabar apoyos en el Congreso para sacar adelante las leyes previstas, Bolaños ha recordado que en esta legislaturas se han aprobado 62 leyes: 2 reformas constitucionales, 10 leyes orgánicas, 18 ordinarias y 32 reales decreto ley convalidados.

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El ministro ha comparado esa actividad legislativa con la de los parlamentos regionales y ha señalado que solo las Cortes Valencianas han aprobado más normas, muchas de ellos decretos ley derivados de la dana.

A su juicio, esas cifras muestran que hay "una compleja pero razonable estabilidad parlamentaria" y que se ha realizado una tarea "absolutamente hercúlea" para lograr apoyos en un Parlamento plural que, ha recordado, fue el que eligieron los ciudadanos. EFE