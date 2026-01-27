Espana agencias

La Abogacía advierte de que la apropiación injustificada de fondos del cliente vulnera los deberes deontológicos

Guardar

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha asegurado que la apropiación o la retención injustificada de fondos del cliente, así como la compensación unilateral de honorarios, "vulneran los deberes deontológicos excepto en aquellos supuestos en que los fondos hayan sido percibidos en base a una disposición legal o contractual que lo habilite".

Según ha informado el Consejo en un comunicado, en su reunión del 23 de enero, el Pleno ha aclarado el alcance de este tipo de infracciones en una segunda circular interpretativa deontológica.

Esta circular realiza una interpretación del artículo 19 del Código Deontológico de la Abogacía Española, relativo al 'Tratamiento de fondos ajenos', que impone al profesional de la abogacía la obligación de mantener los fondos de clientes o terceros depositados en una cuenta específica, claramente separada de las cuentas propias o del despacho.

Se prohíbe, además, realizar cualquier pago o detracción de esas cantidades sin autorización expresa y escrita del titular, así como retenerlas más tiempo del estrictamente necesario, ni siquiera cuando existan honorarios pendientes de cobro.

"La finalidad es salvaguardar la integridad del profesional de la abogacía y proteger el principio de confianza que sustenta la relación con el cliente", afirma la circular, que añade que "cualquier disposición no consentida, demora injustificada o confusión indebida, atenta contra ese principio de confianza".

El Consejo expone que la privación de fondos correspondientes al cliente está considerada una infracción muy grave, tipificada en el artículo 124k) del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE).

Dicha infracción se cometerá cuando el profesional de la abogacía retenga indebidamente o se apropie de dichos fondos del cliente, sin que exista una autorización escrita para dicha retención o apropiación en el marco del vínculo profesional.

Según señala, estas infracciones pueden ser sancionadas con suspensión del ejercicio profesional por plazo superior a un año sin exceder de dos, e incluso con la expulsión del Colegio profesional en los casos más graves.

También existe la compensación irregular de honorarios, tipificada en el artículo 125q) del EGAE. Se refiere a aquellos casos en los que el profesional de la Abogacía aplica los fondos a su propio cobro, alegando un crédito profesional. Estas infracciones se sancionan con la suspensión profesional por plazo superior a quince días sin exceder de un año o multa de 1.001 a 10.000 euros.

Esta es la segunda circular interpretativa deontológica aprobada por la Abogacía, tras la primera, publicada en noviembre de 2025, que abordó el secreto profesional. La circular se dará a conocer a través de todas las corporaciones colegiales de la Abogacía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox resta importancia a que Hazte Oír pida el voto para 'Alvise' en Aragón: "Cada uno es muy libre"

Hazte Oír, tradicional aliado de Vox, respalda a Se Acabó la Fiesta en Aragón mientras la formación de Abascal defiende su autonomía política y señala que todas las asociaciones poseen legitimidad para apoyar a quienes consideren adecuados

Vox resta importancia a que

Abogacía de la Generalitat trasladó la tarde de la dana que la ley permitía el confinamiento y no hacía falta informe

Un abogado del gobierno autonómico, testigo clave ante la justicia, afirmó que existía respaldo legal para ordenar el aislamiento poblacional durante la catástrofe en Valencia, medida dirigida a priorizar la protección de vidas, sin requerir documentación escrita

Abogacía de la Generalitat trasladó

Belarra dice que si los inmigrantes no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Quienes busquen regularizar su situación en España y no logren obtener antecedentes penales podrán entregar una declaración bajo palabra, según explicó Ione Belarra, quien remarcó que el Ejecutivo agilizará la tramitación para facilitar el proceso

Belarra dice que si los

Sumar considera que la regularización facilita que Podemos negocie la transferencia migratoria a Cataluña

El acuerdo del Gobierno y fuerzas de izquierda sobre permisos extraordinarios para extranjeros impulsa avances en la descentralización de competencias, respondieron líderes parlamentarios, quienes destacan que el pacto refuerza derechos y combate la discriminación, según fuentes oficiales

Sumar considera que la regularización

Sindicatos de Policía rechazan la regularización de migrantes: "Es por cálculo político y pone en riesgo la seguridad"

Diversos colectivos policiales advierten sobre el colapso de oficinas de Extranjería, la sobrecarga de trabajo y el potencial fortalecimiento de redes criminales como consecuencias directas de la medida impulsada por el Ejecutivo, según comunicados difundidos este lunes

Sindicatos de Policía rechazan la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni Sánchez ni Puente: Montero

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

ECONOMÍA

La pensión media sube un

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

Qué pasa si faltas al trabajo sin justificación: la ley permite que acabe en despido

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”