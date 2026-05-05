Rescatan en Valladolid a una mujer inconsciente tras ser agredida por su pareja

Valladolid, 5 may (EFE).- Una mujer fue evacuada el pasado domingo en estado grave al Hospital Río Hortega de Valladolid, después de que un operativo de policías locales, guardias civiles, bomberos y sanitarios salvaran su vida en una intervención límite en una vivienda de Laguna de Duero, donde su pareja la tenía encerrada en una habitación, en estado inconsciente tras ser agredida.

El Ayuntamiento de Laguna, localidad del alfoz de Valladolid, ha detallado este martes en un comunicado, que una llamada alertó al servicio autonómico 1-1-2 la madrugada del pasado 3 de mayo, de gritos y una posible agresión en una vivienda de la Calle Miño.

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Los primeros Agentes de Policía Local, apoyados por una patrulla de la Guardia Civil, confirmaron la gravedad de la situación gracias a los testimonios de vecinos que apuntaban a un posible caso de violencia de género.

Ante la negativa del presunto agresor a abrir la puerta de la vivienda y la imposibilidad de verificar el estado de la víctima, los agentes decidieron acceder a la vivienda por el exterior, de forma que varios policías escalaron desde zonas comunes hasta el balcón del inmueble, fracturando una ventana para poder entrar y accedieron al interior de la casa.

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En el interior, se enfrentaron al hombre, que ofreció una fuerte resistencia y que fue reducido y detenido tras un forcejeo en el que uno de los policías resultó herido.

La mujer fue hallada encerrada en una estancia, en estado de choque extremo y sin capacidad de reacción, situación que se agravó minutos después de forma crítica al perder la consciencia, lo que activó un despliegue urgente de recursos de emergencia.

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Ante la imposibilidad de acceder por la puerta principal, los bomberos desplegaron un operativo técnico de gran dificultad, elevando una escala hasta la vivienda para habilitar una vía de entrada alternativa, que permitió al equipo sanitario acceder y revertir el estado crítico de la víctima, que recuperó sus constantes vitales.

La mujer relató posteriormente que fue agredida por su pareja, quien presuntamente le golpeó fuertemente en el rostro y la amenazó de muerte.

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El presunto agresor fue detenido, atendido por los servicios sanitarios por lesiones derivadas del forcejeo, y fue trasladado posteriormente a dependencias de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la instrucción de los hechos.EFE