El director Cristian Beteta, Goya 2026 al mejor corto, salta al largometraje con 'Mi zona'

Morro Jable (Fuerteventura), 5 may (EFE).- El director del Premio Goya 2026 a mejor corto de ficción, Cristian Beteta, da al salto al largometraje con 'Mi zona', una cinta en la que apuesta por el cine de género mezclando el terror y el 'western' y con Irene Escolar, Roberto Álamo y Milena Smit en el reparto.

Hasta el próximo 15 de mayo, 'Mi zona' se estará rodando en el sur de Fuerteventura tras tres semanas de rodaje en la isla de Gran Canaria.

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Beteta se pone tras las cámaras para expandir la historia que ya planteó en un corto que rodó en 2023, llamado también 'Mi zona', y que ahora cuenta la desaparición de Paula (Milena Smit) y la búsqueda que emprende su hermana Eva (Irene Escolar) por unos lugares inhóspitos que en la vida real tienen nombres como el Barranco de Los Canarios, en la zona sur de Fuerteventura.

El director cuenta a los periodistas lo que está suponiendo su salto al largometraje, algo que califica como "muy bonito, especial y emocionante".

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Tras haber ganado el Goya 2026 con el corto 'Ángulo muerto', el cineasta celebra ahora poder tener la oportunidad de dirigir una película con tintes de terror, que se acerca al thriller y con un casting "increíble". Es, subraya, "como estar en una burbuja".

En medio del regocijo que supone ver que el guion que escribió hace algún tiempo toma ahora forma de película, Beteta lamenta el poco interés que despierta el cine de terror en España, un género "un poco denostado cuando es un vehículo para explicar cosas".

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En esta película, continúa, "se habla del amor, de la hermandad y de la familia y el vehículo para trasladar estas emociones es el terror, el terror nos hace sentir vivos".

'Mi zona' se rueda en Fuerteventura, donde Beteta se ha tropezado con unos paisajes "idílicos, con lugares áridos y westernianos" y donde hasta el viento se está aliando a su favor.

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Sin querer, a priori, que haya buenos y malos en la historia "sino mucha duda y ambigüedad en todo momento", el director da mucha importancia a la atmósfera pues, explica, "se habla de la ciudad confrontada con la España vaciada y cómo es la gente en uno y otro lugar".

El elenco cuenta con Irene Escolar, Goya a actriz revelación en 2016. Ahora se pone en la piel de Eva, un personaje con el que cruza "muchas fronteras internas en la búsqueda de su hermana" a través de un viaje de superación donde aparece el miedo a enfrentarse al dolor y la perdida.

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La actriz sale ahora de su zona de confort para probar suerte con el cine de género con el que reconoce sentirse "muy feliz", en un registro que le permite explorar mucho más y con "un tipo de exigencia más ligera que tiene que ver con lo físico, lo corporal y la acción".

Tras rodar con Rodrigo Sorogoyen o el propio Pedro Almodóvar, Roberto Álamo se pone ahora a las órdenes de Beteta, un director "al que incluiría en el grupo de privilegios talentosos" y al que vaticina que se convertirá "en uno de los grandes" de este país.

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Álamo confiesa cómo el guion le atrapó desde un primer momento, pues "es un thriller donde los personajes tienen identidad y cuentan por sí mismo las cosas que les pasan y donde todo el mundo puede sentirse identificado".

El nombre de Milena Smit aparece en el reparto de cintas como 'Madres Paralelas', y en series como 'La chica de nieve' y también en películas de género, donde vuelve para dar voz a Paula, la hermana desaparecida, con la que ha encontrado similitudes consigo misma y con la que "ha podido empatizar".

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Diego Anido, Estefanía de Los Santos y Eva Llorach completan el reparto de 'Mi zona', para la que aún no hay fecha de estreno, pero todos confían en que llegue a la cartelera el próximo año. EFE

evs/cas

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(foto)