Espana agencias

El director Cristian Beteta, Goya 2026 al mejor corto, salta al largometraje con 'Mi zona'

Guardar

Morro Jable (Fuerteventura), 5 may (EFE).- El director del Premio Goya 2026 a mejor corto de ficción, Cristian Beteta, da al salto al largometraje con 'Mi zona', una cinta en la que apuesta por el cine de género mezclando el terror y el 'western' y con Irene Escolar, Roberto Álamo y Milena Smit en el reparto.

Hasta el próximo 15 de mayo, 'Mi zona' se estará rodando en el sur de Fuerteventura tras tres semanas de rodaje en la isla de Gran Canaria.

PUBLICIDAD

Beteta se pone tras las cámaras para expandir la historia que ya planteó en un corto que rodó en 2023, llamado también 'Mi zona', y que ahora cuenta la desaparición de Paula (Milena Smit) y la búsqueda que emprende su hermana Eva (Irene Escolar) por unos lugares inhóspitos que en la vida real tienen nombres como el Barranco de Los Canarios, en la zona sur de Fuerteventura.

El director cuenta a los periodistas lo que está suponiendo su salto al largometraje, algo que califica como "muy bonito, especial y emocionante".

PUBLICIDAD

Tras haber ganado el Goya 2026 con el corto 'Ángulo muerto', el cineasta celebra ahora poder tener la oportunidad de dirigir una película con tintes de terror, que se acerca al thriller y con un casting "increíble". Es, subraya, "como estar en una burbuja".

En medio del regocijo que supone ver que el guion que escribió hace algún tiempo toma ahora forma de película, Beteta lamenta el poco interés que despierta el cine de terror en España, un género "un poco denostado cuando es un vehículo para explicar cosas".

 En esta película, continúa, "se habla del amor, de la hermandad y de la familia y el vehículo para trasladar estas emociones es el terror, el terror nos hace sentir vivos".

'Mi zona' se rueda en Fuerteventura, donde Beteta se ha tropezado con unos paisajes "idílicos, con lugares áridos y westernianos" y donde hasta el viento se está aliando a su favor.

Sin querer, a priori, que haya buenos y malos en la historia "sino mucha duda y ambigüedad en todo momento", el director da mucha importancia a la atmósfera pues, explica, "se habla de la ciudad confrontada con la España vaciada y cómo es la gente en uno y otro lugar".

El elenco cuenta con Irene Escolar, Goya a actriz revelación en 2016. Ahora se pone en la piel de Eva, un personaje con el que cruza "muchas fronteras internas en la búsqueda de su hermana" a través de un viaje de superación donde aparece el miedo a enfrentarse al dolor y la perdida.

La actriz sale ahora de su zona de confort para probar suerte con el cine de género con el que reconoce sentirse "muy feliz", en un registro que le permite explorar mucho más y con "un tipo de exigencia más ligera que tiene que ver con lo físico, lo corporal y la acción".

Tras rodar con Rodrigo Sorogoyen o el propio Pedro Almodóvar, Roberto Álamo se pone ahora a las órdenes de Beteta, un director  "al que incluiría en el grupo de privilegios talentosos" y al que vaticina que se convertirá "en uno de los grandes" de este país.

Álamo confiesa cómo el guion le atrapó desde un primer momento, pues "es un thriller donde los personajes tienen identidad y cuentan por sí mismo las  cosas que les pasan y donde todo el mundo puede sentirse identificado".

El nombre de Milena Smit  aparece en el reparto de cintas como 'Madres Paralelas', y en series como 'La chica de nieve' y también en películas de género, donde vuelve para dar voz a Paula, la hermana desaparecida, con la que ha encontrado similitudes consigo misma y con la  que "ha podido empatizar".

Diego Anido, Estefanía de Los Santos y Eva Llorach completan el reparto de 'Mi zona', para la que aún no hay fecha de estreno, pero todos confían en que llegue a la cartelera el próximo año. EFE

evs/cas

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan a las exmonjas de Belorado por apropiarse de coches de la comunidad religiosa

Infobae

Rescatan en Valladolid a una mujer inconsciente tras ser agredida por su pareja

Infobae

La AN condena a Villarejo a tres años y medio de cárcel por filtrar datos del móvil de Dina Bousselham a periodistas

La AN condena a Villarejo a tres años y medio de cárcel por filtrar datos del móvil de Dina Bousselham a periodistas

El Gran Fondo Ézaro se traslada a octubre por la presión turística

Infobae

El Govern aprovecha la salida del Tour 2026 para impulsar medidas sociales y económicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ECONOMÍA

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

El Tribunal de Cuentas desvela que el Gobierno desvió 2.389 millones de fondos europeos para pagar pensiones

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

DEPORTES

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal