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El Gran Fondo Ézaro se traslada a octubre por la presión turística

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Santiago de Compostela, 5 may (EFE).- La edición 2026 del Gran Fondo Ézaro, prueba cicloturista de referencia en la Costa da Morte, se traslada al otoño y se celebrará el sábado 3 de octubre debido “a los cambios derivados de los flujos turísticos y de visitantes” en la zona en la que se desarrolla.

La organización recuerda que esta prueba se fijó inicialmente el primer fin de semana de julio con la intención de dar “un impulso turístico” a la Costa da Morte en un momento en el que las cifras de ocupación eran bajas para ese periodo.

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No obstante, el “importante crecimiento” de visitantes que manejan los ayuntamientos por los que pasa a día de hoy la marcha hacen “inviable” celebrar otra edición en estas fechas.

“La alta ocupación hotelera y los intensos movimientos por carretera en época estival en esta zona costera presentan dificultades tanto para los participantes como a nivel de organización, lo que hace que este periodo no sea apto para el desarrollo de la prueba”, señala la organización. EFE

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dmg/jap

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EFE

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