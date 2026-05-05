El Gran Fondo Ézaro se traslada a octubre por la presión turística

Santiago de Compostela, 5 may (EFE).- La edición 2026 del Gran Fondo Ézaro, prueba cicloturista de referencia en la Costa da Morte, se traslada al otoño y se celebrará el sábado 3 de octubre debido “a los cambios derivados de los flujos turísticos y de visitantes” en la zona en la que se desarrolla.

La organización recuerda que esta prueba se fijó inicialmente el primer fin de semana de julio con la intención de dar “un impulso turístico” a la Costa da Morte en un momento en el que las cifras de ocupación eran bajas para ese periodo.

PUBLICIDAD

No obstante, el “importante crecimiento” de visitantes que manejan los ayuntamientos por los que pasa a día de hoy la marcha hacen “inviable” celebrar otra edición en estas fechas.

“La alta ocupación hotelera y los intensos movimientos por carretera en época estival en esta zona costera presentan dificultades tanto para los participantes como a nivel de organización, lo que hace que este periodo no sea apto para el desarrollo de la prueba”, señala la organización. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jap