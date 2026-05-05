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Investigan a las exmonjas de Belorado por apropiarse de coches de la comunidad religiosa

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Burgos, 5 may (EFE).- El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el Arzobispado de Burgos por apropiación indebida contra las exmonjas de Belorado por el uso de los vehículos propiedad de la comunidad religiosa.

La jueza titular ha citado este martes a los representantes legales de las exreligiosas y del comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta, para aclarar la titularidad y el uso de cinco vehículos -seis, según el Arzobispado- por parte de las exmonjas tras el cisma anunciado hace ahora dos años.

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Las de Belorado han defendido, a través de su portavoz, Francisco Canals, que todos los vehículos quedaron entregados el pasado 12 de marzo, cuando abandonaron el monasterio burgalés rumbo a La Puebla de Montalbán (Toledo) solo unas horas antes de que fueran desahuciadas.

Ha explicado que las exmonjas contaban con cinco vehículos, "esenciales" para el funcionamiento de la comunidad religiosa. Dos eran de alquiler: uno se devolvió a la empresa mientras que el otro quedó en el monasterio, lo mismo que otro propio que "llevaba meses averiado y sin uso".

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A estos se suman, según la versión de las exreligiosas, un vehículo más antiguo que haría sido dado de baja hace tiempo; y un quinto que se donó a las víctimas de la dana de Valencia.

Canals ha insistido en que el comisario pontificio "habría tenido conocimiento de algunos de esos vehículos sin manifestar objeción alguna, asumiendo además el pago de seguros y, en el caso de los vehículos de 'renting', los gastos de combustible" hasta que en julio de 2025 presentó denuncia.

Se trata de una denuncia por apropiación indebida, han explicado a EFE fuentes del Arzobispado de Burgos, que defiende que "los vehículos son propiedad del monasterio" y si este cambia de administración, como ocurrió tras el nombramiento de Iceta como comisario pontificio, la "nueva administración tiene la potestad de decidir qué hacer con los vehículos".

Han indicado que, además, han pagado los seguros mínimos porque es una obligación del titular de los vehículos, con independencia de que "se estén usando fraudulentamente"; y han matizado que la devolución de uno de los coches de 'renting' se produjo después de la denuncia, no antes.

La citación de los abogados en Briviesca se ha producido un día después de que seis de las exmonjas volvieran a declarar en los juzgados de Bilbao en la investigación abierta por un supuesto caso de maltrato a las cinco monjas de avanzada edad con las que convivieron en Orduña (Bizkaia) hasta el pasado diciembre. EFE

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EFE

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