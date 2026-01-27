Brasil dice que la liberalización del flujo de datos con la UE estimulará las inversiones

La reciente decisión de permitir el intercambio de datos personales entre Brasil y la Unión Europea bajo estándares equivalentes en protección fue presentada como la primera de este tipo celebrada por el país sudamericano, anticipando la posibilidad de que se adopten medidas similares en el futuro a fin de ampliar la apertura comercial. Según detalló EFECOM, esta resolución busca consolidar la seguridad jurídica entre las partes e impulsar el desarrollo de oportunidades mercantiles tras la formalización del nuevo acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE.

Durante un acto llevado a cabo en Brasilia, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien también ocupa el cargo de ministro de Comercio e Industria, destacó que la liberalización de los flujos de datos representa un paso para “estimular” las inversiones bilaterales y “reforzar” el acuerdo recientemente firmado entre ambos bloques. Según subrayó Alckmin y publicó EFECOM, esta decisión permite transferir información entre empresas y organismos europeos, dando garantías jurídicas y facilitando el desenvolvimiento de personas y entidades en ambos lados del Atlántico.

El medio EFECOM recogió palabras del vicepresidente en las que remarcó que la medida se adopta en un momento clave, poco después de rubricar el acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur (conformado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y con Bolivia en proceso de adhesión) y la Unión Europea. Alckmin interpretó el avance sobre el flujo de datos como una señal de que existe margen para fortalecer el multilateralismo y la apertura en el comercio global, aun cuando estas tendencias experimentan presiones a escala internacional.

En el mismo acto, Michael McGrath, comisario europeo encargado de la cartera de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, expuso que la flexibilización “garantiza” un intercambio seguro de datos personales tanto entre empresas como entre autoridades de las dos regiones. EFECOM consignó que McGrath puntualizó los cambios en la concepción tradicional del comercio, que hoy trasciende el envío de mercancías físicas como los contenedores de soja, para incorporar una dimensión digital caracterizada por el tráfico de servicios y la conexión directa entre entidades empresariales.

McGrath añadió, según informó EFECOM, que la liberalización transforma a la protección de datos en un soporte para la economía digital sustentable, en lugar de mantenerla como una barrera en la relación comercial. De este modo, la medida se presenta como un nuevo marco que facilita la interacción digital y fortalece los lazos de confianza para quienes operan entre los mercados de Brasil y la Unión Europea, justo cuando los acuerdos multilaterales y la apertura están bajo revisión y debate en distintos foros internacionales.

Durante su intervención, Alckmin aseguró estar convencido de que Brasil adoptará otras decisiones en la misma línea próximamente, lo que sugiere una profundización de la agenda de integración y adaptación normativa para favorecer la competitividad y el intercambio. Según recogió EFECOM, este enfoque constituye una estrategia para estrechar relaciones no solo económicas, sino también regulatorias, a través de la equivalencia en materia de protección de datos y facilidades para la circulación de información.

El medio EFECOM también explicó que la reciente firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea adquirió una nueva dimensión con la adopción de este mecanismo de liberalización del flujo de datos, ya que abre espacios para nuevas inversiones y negocios que requieren movilidad y resguardo en materia de información personal. Esta disposición resulta especialmente relevante en el contexto de transformación digital que caracteriza las relaciones económicas internacionales.

Finalmente, EFECOM remarcó que la apertura para la transferencia de información prevista en el acuerdo implicará para las empresas la posibilidad de ampliar su presencia y operar en ambas regiones bajo requisitos compartidos de protección de datos, reduciendo obstáculos y brindando mayor previsibilidad legal y operacional. Tanto las autoridades brasileñas como las europeas señalaron que la decisión contribuye a dinamizar la economía digital y a sentar nuevas bases para la cooperación futura entre los dos bloques.