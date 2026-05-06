Feijóo viaja este miércoles a Granada, el jueves estará en Cádiz y el domingo coincidirá con Moreno en Málaga

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este miércoles a Granada a pedir el voto para la candidatura que encabeza Juanma Moreno en las elecciones del próximo 17 de mayo. El jueves recalará en Cádiz y el domingo coincidirá con el presidente de la Junta de Andalucía en el mitin central de campaña que tendrá lugar en Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

En concreto, Feijóo ofrecerá este 6 de mayo un mitin en Guadix (Granada), en el que también intervendrán el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez; la candidata número tres por dicha provincia, Celia Santiago; y el alcalde de la localidad, Jesús Lorente, según ha informado el partido.

PUBLICIDAD

El jueves, el presidente del PP seguirá con su agenda andaluza y se desplazará a Cádiz. Allí tiene previsto ofrecer otro acto electoral en el Puerto de Santa María, según han señalado fuentes de la formación. El pasado 3 de mayo ya intervino en un acto en Jerez de la Frontera.

El domingo 10 de mayo, Feijóo y Moreno participarán en un mitin de campaña que se desarrollará en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de la ciudad. Éste será el primer acto conjunto de los dos en la campaña andaluza, que arrancó el pasado viernes 1 y se prolongará hasta el día 15.

PUBLICIDAD

Ambos sí que participaron juntos en un acto durante la precampaña, el pasado 19 de abril en Córdoba, con alcaldes del partido de todas las provincias. Y al día siguiente, el líder del PP fue el encargado de hacer la presentación de Juanma Moreno en una conferencia-coloquio organizada por 'La Razón' en Madrid.

'Génova' ha diseñado, en coordinación con el PP-A, una campaña propia para Feijóo con el objetivo de recorrer más pueblos y ciudades. El líder de los 'populares' quiere una campaña "cercana", de "proximidad" y "en la calle" para ayudar a Moreno a revalidar la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

PUBLICIDAD

Este lunes, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, subrayó que el presidente de los 'populares' va a recorrer todas las provincias andaluzas entre la precampaña y la campaña. "Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno peinarán el territorio en rutas paralelas para optimizar el esfuerzo y llegar a todos los rincones de Andalucía", resaltó.

EL DÍA 9 CELEBRA EL DÍA DE EUROPA EN CEUTA

PUBLICIDAD

Antes de ese mitin con Moreno en Málaga, Feijóo estará en Ceuta para celebrar el Día de Europa y reivindicar la europeidad de esta ciudad autónoma y también de Melilla, ejemplo, según los 'populares', de convivencia de distintas religiones "en armonía y respeto".

Así lo avanzó el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, quien recalcó que tanto Ceuta como Melilla son "parte integral" de España y advirtió de que su soberanía y protección "no es opcional ni negociable". Por eso, exigió reforzar la presencia del Estado en ambas ciudades autónomas y su presencia en la Unión Europea.

PUBLICIDAD

Además, Bendodo reivindicó para Ceuta y Melilla un estatuto europeo equiparable al de las regiones ultraperiféricas, lo que posibilitaría mejorar su financiación, así como su reconocimiento como territorios prioritarios para mejorar el acceso a los Fondos de Cohesión.