La declaración de la renta se puede presentar por teléfono desde este miércoles

Madrid, 6 may (EFE).- La declaración de la renta de 2025 se puede presentar por teléfono, a través del plan 'Le llamamos', a partir de este miércoles, siempre que se haya solicitado cita previa, según el calendario de la Agencia Tributaria.

El canal telefónico se suma así a la presentación de liquidaciones a través de internet -tanto con el programa Renta Web como a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria-, que está disponible desde que el pasado 8 de abril comenzara la campaña de la renta.

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El plan 'Le llamamos' permite a los contribuyentes que cumplan ciertas condiciones -entre ellas no superar los 80.000 euros de rentas del trabajo o los 20.000 euros de rentas de capital mobiliario- solicitar una cita y, el día acordado, la Agencia Tributaria le llama por teléfono para confeccionar la declaración y presentarla.

Este miércoles también estará disponible la asistencia por videoconferencia para personas mayores que viven en municipios pequeños, pero los contribuyentes que quieran presentar la declaración de manera presencial en oficinas tendrán que esperar al 1 junio.

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Desde el inicio de la campaña la Agencia ha recibido más de 6,6 millones de declaraciones, de las que 5,3 millones solicitaban devolución. De ellas, 3,6 millones ya han abonado, por un total de más de 2.400 millones de euros.

En estos meses, la Agencia Tributaria espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-

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La campaña de la renta finalizará el 30 de junio para todos los canales, salvo para las declaraciones a ingresar con domiciliación, que tendrán que estar entregadas antes del 25 de junio. EFE