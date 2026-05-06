El jurado falla el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Oviedo, 6 may (EFE).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 anunciará este miércoles el fallo de un galardón al que optan cuarenta y ocho candidaturas de veinte nacionalidades, y que el año pasado recayó en el filósofo coreano Byung-Chul Han.

El Premio de Comunicación y Humanidades que anunciará este mediodía el presidente del jurado, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, será el segundo de los galardones en fallarse este año después de que la semana pasada se concediera el de las Artes a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

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En las últimas ediciones el galardón recayó también en la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (2024), el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine (2023); el periodista y escritor Adam Michnik (2022); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (2021), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts (2020) y el Museo del Prado (2019).

A lo largo de las próximas semanas se fallarán las seis categorías restantes de los Premios Princesa de Asturias, que serán entregados durante una ceremonia que se celebrará en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE

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