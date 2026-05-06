Miguel Ángel Rodríguez declara por supuesta revelación de secretos sobre periodistas

Madrid, 6 may (EFE).- Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de El País perjudicados y a varios testigos.

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Se trata de las primeras declaraciones en esta causa, que la magistrada abrió en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que determinó que había que admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", dijeron los jueces al revocar la decisión de la jueza, para la que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas.

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La denuncia contra Rodríguez relata que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

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El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

El País publicó un artículo aquel día en el que relataba que los dos informadores buscaban averiguar si la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, realizó una supuesta obra ilegal en su vivienda.

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Por eso estuvieron unos 45 minutos en las cercanías del edificio, para hablar con vecinos y comerciantes y preguntarles si habían visto señales de alguna reforma. Cuando se iban un policía de paisano, de la escolta de la presidenta regional, les pidió que se identificaran, lo que hicieron.

El artículo afirma que Rodríguez envió luego a periodistas de varios medios "una información falsa" sobre esos hechos e "insinuó falsamente una conducta delictiva" con la finalidad "de intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja".

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De cara a la declaración de este miércoles fuentes del PSOE han afirmado a EFE que confían en que la justicia actúe contra Rodríguez porque "ya está bien de este matonismo barato de barra de bar".

"Es una vergüenza que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid persiga y amenace a periodistas. Debería haber sido cesado hace ya tiempo", añaden las fuentes que recuerdan que el jefe de gabinete de Ayuso ya amenazó a periodistas del Eldiario.es con la frase "os vamos a triturar". EFE

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