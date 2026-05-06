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0-0. San Lorenzo empata en su visita al Cuenca y es líder del Grupo D

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Guayaquil (Ecuador), 5 may (EFE).- San Lorenzo empató este martes 0-0 en su visita al Deportivo Cuenca y con 6 puntos lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana al término de la cuarta fecha.

El club ecuatoriano quedó en segundo lugar con 5 puntos, mientras el paraguayo Deportivo Recoleta alcanzó el tercer puesto con 4 y el brasileño Santos es colista con solo 3 unidades.

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Tanto Deportivo Cuenca como San Lorenzo generaron varias posibilidades de gol, especialmente en el primer tiempo, pero no lograron concretarlas. Jorge Ordóñez, para el local, tuvo dos ocasiones claras y el argentino Alexis Cuello también dispuso de dos oportunidades.

Ordóñez salió con balón dominado desde la mitad de la cancha y cuando quedó frente al portero Orlando Gil, disparó al costado derecho y el propio Ordóñez cabeceó el balón sobre el travesaño.

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Por San Lorenzo, Cuello cabeceó desde corta distancia al costado izquierdo del portero argentino Facundo Ferrero y tampoco logró vencerlo con un remate desde corta distancia.

El duelo entre Cuello y Ferrero volvió a ganarlo el guardameta del Cuenca, tras un disparo medido del atacante al que llegó el portero.

Si bien el equipo argentino lució mejor en el segundo tiempo, el Cuenca generó una clara ocasión de gol con un disparo potente y colocado del centrocampista argentino David González, que rechazó con esfuerzo el arquero Gil.

El Deportivo Cuenca recibirá en la quinta jornada al Deportivo Recoleta el 19 de mayo y, al día siguiente, San Lorenzo visitará al Santos.

El árbitro del partido, el chileno José Cabero, amonestó a Patricio Boolsen, Germán Rivero, Melvin Díaz y Jorge Ordóñez, del local, y al visitante Juan Cruz Rattalino. EFE

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