El firmante de los protocolos de las residencias de Madrid, citado este lunes ante un juez como investigado

Carlos Mur, ex alto cargo sanitario madrileño, debe comparecer por videoconferencia ante el magistrado tras ser señalado en un proceso sobre presunta exclusión de ancianos durante la pandemia, en una causa que busca esclarecer responsabilidades institucionales en residencias

Francisco Javier Martínez Peromingo, quien desempeñó un papel clave en la elaboración de los Protocolos de Coordinación Sociosanitaria implementados en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ya se presentó ante la justicia el pasado 9 de diciembre y apuntó a Carlos Mur como responsable de los posibles aspectos discriminatorios de esos documentos, según publicó el medio. La mención directa a Mur cobra relevancia en el marco de una causa que busca esclarecer la posible exclusión de personas mayores en residencias frente al acceso a la atención médica entre marzo y junio de 2020. De acuerdo con lo informado por fuentes jurídicas a la prensa, el proceso judicial investiga las responsabilidades institucionales sobre los procedimientos aplicados en los centros de mayores al inicio de la emergencia sanitaria.

La citación judicial de Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, quedó fijada para este lunes por parte del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, de acuerdo con el reportaje incluido en la información difundida. El ex alto cargo debe comparecer como investigado en la causa que analiza la denegación presuntamente discriminatoria de asistencia a personas mayores en varias residencias madrileñas durante la primera ola de la crisis sanitaria. Según detalló el medio, esta medida tiene lugar después de que Mur no asistiera a una citación previa señalada para el 9 de diciembre, lo que llevó a que la acusación particular presentara una solicitud de orden de busca y captura ante el juez instructor.

La situación procesal involucra ahora la declaración de Mur desde Andorra, país en el que reside desde hace varios años, mediante videoconferencia. El medio explicó que la jornada judicial de este lunes forma parte de un esfuerzo para reactivar unas diligencias interrumpidas durante meses a causa de disputas de competencia entre diferentes juzgados de Madrid. Según consignó el medio de referencia, varios jueces decidieron apartarse de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, con el objetivo de centralizarlas bajo una macrocausa que agrupara los hechos similares. Sin embargo, el magistrado a cargo de dicho juzgado rechazó la propuesta de acumulación, y el asunto se encuentra a la espera de resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La investigación que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 23 aborda el fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los varios decesos ocurridos en centros de mayores madrileños durante la pandemia y vinculados a la aplicación del denominado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria. Este conjunto de instrucciones, según detalló el medio, establecía directrices sobre la derivación hospitalaria y la atención médica a residentes en aquellos primeros meses de la crisis del coronavirus.

En la misma causa, cuya instrucción permaneció varios meses paralizada, el juez responsable ya recibió la comparecencia de Martínez Peromingo, señalado como creador de los protocolos. Durante su declaración, Peromingo transfirió la responsabilidad de las posibles inspiraciones discriminatorias en el contenido de los documentos a Carlos Mur, habilitando así la citación que se celebrará por videoconferencia. Tanto Mur como Peromingo ocuparon el puesto de director de Coordinación Sociosanitaria durante el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, en un periodo caracterizado por la intensa presión sobre las residencias de mayores madrileñas derivada de la propagación de la COVID-19.

El proceso judicial busca aclarar si la actuación de los altos funcionarios y la aplicación de los protocolos motivaron que personas mayores, en concreto aquellas que residían en centros de larga estancia, vieran comprometido su acceso a tratamiento médico hospitalario. De acuerdo con la información difundida, la investigación trata de determinar si estas decisiones institucionales pueden constituir un caso de denegación de auxilio discriminatoria.

Distintas asociaciones de familiares y personas afectadas han promovido la apertura de investigaciones en los tribunales madrileños respecto al manejo de la pandemia en residencias, un tema que ha ganado notoriedad pública en la Comunidad de Madrid. El medio recordó que las respuestas institucionales de los primeros meses, y la existencia de documentos como los Protocolos de Coordinación Sociosanitaria, fueron objeto de polémica desde su adopción, y que el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades administrativas permanece en debate judicial.

La instrucción judicial prevista para este lunes, en la que Carlos Mur prestará declaración desde el extranjero, constituye un paso dentro de la investigación general sobre la gestión de la atención sanitaria en residencias, según publica el medio, y podría incidir en las decisiones futuras del tribunal sobre la posible consolidación de causas y sobre la delimitación de eventuales responsabilidades.

