Espana agencias

Pumares (Foro) acusa a Puente de generar una "crisis reputacional injustificada" para ArcelorMittal

El dirigente del Grupo Mixto rechaza la versión del ministro de Transportes sobre el siniestro ferroviario y asegura que sus palabras ponen en entredicho el papel de una de las principales empresas industriales del norte de España

Guardar

El parlamentario asturiano Adrián Pumares ha señalado que las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, afectan directamente la imagen de ArcelorMittal, una de las compañías industriales más relevantes del norte de España. Según informó el medio original, Pumares sostiene que los comentarios del ministro generan una problemática reputacional para la empresa, a raíz de los señalamientos que apuntan a un supuesto defecto de fabricación del raíl implicado en el reciente accidente ferroviario.

Tal como publicó el medio, Puente situó como hipótesis del siniestro un fallo en los rieles fabricados en la planta que ArcelorMittal tiene en Gijón. Esta interpretación fue categóricamente rechazada por Pumares, quien atribuyó tales afirmaciones a un intento del titular de Transportes de eludir responsabilidades y desviar la atención sobre la gestión de su cartera. El diputado del Grupo Mixto de la Junta General del Principado de Asturias calificó de injustificada la crisis reputacional que, en su opinión, generó el ministro al implicar públicamente a ArcelorMittal en el incidente.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Pumares sostuvo que las acciones recientes del ministro se suman a una serie de supuestos “desprecios” hacia la región y hacia el propio Principado de Asturias. “No entiendo qué le hemos hecho los asturianos al ministro Óscar Puente. La verdad es que no lo entiendo. A los continuos desprecios por parte del ministro al Principado de Asturias, ahora se suma también la intención de justificarse y de excusar sus responsabilidades, pues sumir a una empresa como es ArcelorMittal, tan importante en el Principado de Asturias, en una crisis reputacional”, expresó el secretario general de Foro Asturias, según consignó la fuente.

El diputado también reabrió el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en la comunidad, recordando la reiterada falta de inversiones y la ausencia de adecuado mantenimiento en la red. Pumares ha criticado de manera persistente que la atención sobre posibles deficiencias materiales no debe ocultar la necesidad de una gestión responsable y de inversiones en el sector ferroviario del Principado, ideas que volvió a poner sobre la mesa tras los comentarios de Puente.

El diputado del Grupo Mixto finalizó sus declaraciones cuestionando la fiabilidad del ministro de Transportes y el rigor de sus palabras. “Óscar Puente lo que ha demostrado es que no podemos confiar en él y, por tanto, todo lo que diga tiene que ser cogido con pinzas, porque, como digo, es un ministro que no se caracteriza precisamente por el rigor”, concluyó Pumares, según reportó el medio. Estas manifestaciones se suman a una creciente tensión política en torno a la gestión ferroviaria en Asturias y la repercusión que los accidentes y las declaraciones institucionales pueden tener en la industria local.

Temas Relacionados

Adrián PumaresArcelorMittalÓscar PuenteForo AsturiasGijónAsturiasCrisis reputacionalRed ferroviariaJunta General del Principado de AsturiasMinisterio de TransportesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez afirma que se trabaja "día y noche" con la Generalitat para restablecer un servicio "digno y seguro" de Rodalies

Sánchez afirma que se trabaja

PNV afirma que la investigación sobre el derribo del palacete protegido de Getxo se circunscribe solo a tres concejales

Infobae

El PP exige a Dalmau comparecer en el Parlament sobre Rodalies y "la parálisis de la Generalitat"

El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo solicita al titular de Presidencia su presencia ante la cámara legislativa para abordar la crisis en los desplazamientos ferroviarios y cuestionar la gestión del ejecutivo autonómico catalán, actualmente inoperativo según denuncian

El PP exige a Dalmau

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies

Junqueras pide la dimisión de

Realizan pintadas amenazantes en Araia (Álava) contra la Ertzaintza calificándola de "falangista"

El gobierno vasco, sindicatos policiales y autoridades de Álava condenaron la aparición de mensajes ofensivos en un edificio de Araia, expresando su respaldo a los agentes y exigiendo una investigación urgente para identificar a los responsables de las amenazas

Realizan pintadas amenazantes en Araia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dueño de unos perros

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

Puente defiende su gestión del accidente ferroviario de Adamuz y sostiene que “no hay debate” sobre su dimisión

Inspección de trabajo vuelve a sancionar a una empresa de plásticos de Málaga por utilizar un mecanismo para ocultar las horas extra de sus trabajadores

La Guardia Civil rescata en la Sierra de Madrid a un esquiador que se había golpeado con unas piedras fuera de pista tras una intervención de seis horas

ECONOMÍA

El gasto en sueldos públicos

El gasto en sueldos públicos marca un máximo histórico en 2025: crece un 4,5% y roza los 180.000 millones

Una francesa trabaja un día, se va de baja el resto del periodo de prueba, es despedida y cobra 3.500 euros por las vacaciones: “Es un país estúpido”, dice el empresario

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La cesta de la compra se encarece en enero: uvas, champiñones y manzanas registran subidas de hasta el 21% en algunos supermercados

Una mujer pide bloquear la herencia de su padre para evitar que caiga en manos de la viuda porque afirma que quiere “quedarse con todo”: pierde el juicio

DEPORTES

16 horas en el agua

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League