Pumares (Foro) acusa a Puente de generar una "crisis reputacional injustificada" para ArcelorMittal

El parlamentario asturiano Adrián Pumares ha señalado que las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, afectan directamente la imagen de ArcelorMittal, una de las compañías industriales más relevantes del norte de España. Según informó el medio original, Pumares sostiene que los comentarios del ministro generan una problemática reputacional para la empresa, a raíz de los señalamientos que apuntan a un supuesto defecto de fabricación del raíl implicado en el reciente accidente ferroviario.

Tal como publicó el medio, Puente situó como hipótesis del siniestro un fallo en los rieles fabricados en la planta que ArcelorMittal tiene en Gijón. Esta interpretación fue categóricamente rechazada por Pumares, quien atribuyó tales afirmaciones a un intento del titular de Transportes de eludir responsabilidades y desviar la atención sobre la gestión de su cartera. El diputado del Grupo Mixto de la Junta General del Principado de Asturias calificó de injustificada la crisis reputacional que, en su opinión, generó el ministro al implicar públicamente a ArcelorMittal en el incidente.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Pumares sostuvo que las acciones recientes del ministro se suman a una serie de supuestos “desprecios” hacia la región y hacia el propio Principado de Asturias. “No entiendo qué le hemos hecho los asturianos al ministro Óscar Puente. La verdad es que no lo entiendo. A los continuos desprecios por parte del ministro al Principado de Asturias, ahora se suma también la intención de justificarse y de excusar sus responsabilidades, pues sumir a una empresa como es ArcelorMittal, tan importante en el Principado de Asturias, en una crisis reputacional”, expresó el secretario general de Foro Asturias, según consignó la fuente.

El diputado también reabrió el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en la comunidad, recordando la reiterada falta de inversiones y la ausencia de adecuado mantenimiento en la red. Pumares ha criticado de manera persistente que la atención sobre posibles deficiencias materiales no debe ocultar la necesidad de una gestión responsable y de inversiones en el sector ferroviario del Principado, ideas que volvió a poner sobre la mesa tras los comentarios de Puente.

El diputado del Grupo Mixto finalizó sus declaraciones cuestionando la fiabilidad del ministro de Transportes y el rigor de sus palabras. “Óscar Puente lo que ha demostrado es que no podemos confiar en él y, por tanto, todo lo que diga tiene que ser cogido con pinzas, porque, como digo, es un ministro que no se caracteriza precisamente por el rigor”, concluyó Pumares, según reportó el medio. Estas manifestaciones se suman a una creciente tensión política en torno a la gestión ferroviaria en Asturias y la repercusión que los accidentes y las declaraciones institucionales pueden tener en la industria local.