Puigdemont critica al Govern por la situación de Rodalies: "Incompetentes y sin competencias"

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado al Govern por la situación de la red de Rodalies, que opera este sábado de forma parcial: "Incompetentes y sin competencias. El resumen del Govern del PSC".

"Ya basta", ha añadido en un apunte en X recogido por Europa Press.

Este sábado Rodalies opera parcialmente en Cataluña por revisiones para evitar nuevos desprendimientos, tras el corte de la R1 el viernes entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por un desprendimiento de tierra.