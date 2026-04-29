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Scariolo: "El siguiente partido va a ser seguramente más difícil"

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Madrid, 29 abr (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, dio por bueno el triunfo de los suyos en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel IBI Tel Aviv y consideró que el siguiente, que se disputará el viernes también en el Movistar Arena, "va a ser seguramente más difícil".

"La gran mayoría de tiempo hemos estado bien en ambos lados de la cancha. En general teniendo en cuenta el nivel, la fuerza, la experiencia del adversario, estamos contentos; es bueno empezar la serie 1-0. Pero el siguiente partido va a ser seguramente más difícil, es un partido de grandísimo peso en una serie de cinco partidos; lo sabemos nosotros y lo saben ellos, así que tenemos que prepararnos muy bien", dijo.

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Scariolo destacó el trabajo de Usman Garuba, de Alex Len y del resto del equipo en la pintura tras la lesión temprana del pívot caboverdiano Water Tavares: "Estoy contento con la prestación de ambos, de Usman y de Alex, y con la respuesta que ha dado el equipo en general para intentar que nuestra pintura estuviese protegida y que capturáramos los rebotes. Felicito a ambos por el partido que han hecho y también al equipo que los ha ayudado".

Además se refirió a las palabras en rueda de prensa del técnico rival Dimitris Itoudis, quien destacó la diferencia total de tiros libres señalados a los suyos y al bando madridista en los tres encuentros que han enfrentado este curso a ambos conjuntos: "Somos toda la temporada un equipo que va mucho a la línea de tiro libre, tenemos jugadores con peso que atacan el poste bajo, que son capaces de penetrar. Llevamos toda la temporada, independientemente del rival, yendo mucho a la línea de tiro libre y es una parte muy importante de nuestro plan de partido".

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El italiano señaló también: "Llegamos a este punto de la temporada con todos involucrados, todos en buena forma, todos sabiendo su papel dentro del equipo, con una capacidad muy buena para manejar sus egos y ajustarse a los tiempos de juego".

Por otro lado destacó el apoyo de los abonados, los únicos junto a los VIP's que pudieron seguir el partido en directo en el pabellón: "Tengo que agradecer a los abonados, que han dado todo lo que tienen para ayudar al equipo. Esperemos que el viernes sea más, porque el número de nuestros abonados es aún superior y contamos con que puedan ir todos". EFE

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