Hoy será noticia. Jueves, 30 de abril

JUICIO ÁBALOS

Koldo García declara en el Tribunal Supremo tras la maratoniana de Aldama

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Madrid (EFE).- Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldaman tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles.

Si bien estaba previsto que los tres acusados ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa, con casi ocho horas.

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JUICIO KITCHEN

Declara de nuevo el inspector de Gürtel que constató una investigación paralela a Bárcenas

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Madrid (EFE).- El juicio del caso Kitchen se retoma este jueves donde quedó en la jornada del miércoles: con la declaración del investigador principal del caso Gürtel y de la contabilidad en B del PP, Manuel Morocho, quien dijo haber constatado la existencia de una investigación paralela, "sin autorización judicial" sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el inicio de su declaración como testigo, Morocho dijo que en agosto de 2015, al recibir una dación de información de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, constató una operación policial sobre Bárcenas y "contra" el grupo que investigaba los papeles del extesorero, el grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que él encabezaba y que seguía el mandato del juez instructor.

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FISCALÍA NOMBRAMIENTOS

El Consejo Fiscal decide si continúa la fiscal de Madrid que se enfrentó a García Ortiz

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Madrid (EFE).- El Consejo Fiscal aborda este jueves una veintena de nombramientos, incluido el de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, ahora a cargo de Almudena Lastra, que declaró en contra del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el juicio en el que acabó inhabilitado por revelación de secretos.

Lastra vuelve a postularse para el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años y que se disputa con María Isabel Martín, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general, Teresa Peramato.

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CASO EMPERADOR

Empieza el juicio a Gao Ping por blanqueo trece años después de la operación Emperador

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Madrid (EFE).- El juicio a la red de blanqueo presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping y que fue desmantelada en la operación Emperador, empieza este jueves en la Audiencia Nacional trece años después de la apertura de esta causa en octubre de 2012.

Una mayoría de los casi cien acusados comparecerán tras haber accedido a acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, aunque Gao Ping no se encuentra entre ellos, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Comienza la campaña para las elecciones andaluzas esta medianoche

Sevilla (EFE).- La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo comienza esta medianoche y desde entonces ya podrán pedir el voto los principales candidatos a la Presidencia de la Junta.

Los principales líderes políticos andaluces han elegido las ciudades de Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz para sus actos de apertura de la campaña para las elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo.

GOBIERNO ARAGÓN

Azcón toma posesión como presidente de Aragón este jueves en el Palacio de La Aljafería

Zaragoza (EFE).- El recién investido presidente de Aragón, Jorge Azcón, tomará posesión este jueves de su cargo en el Palacio de La Aljafería.

El acto institucional de toma de posesión del presidente será a las 17:00 horas en el Patio de Santa Isabel de la sede del Parlamento autonómico, en un acto encabezado por la presidenta de la Cámara, María Navarro, y la Mesa de las Cortes de Aragón.

ESPAÑA PIB

El INE publica el dato avanzado de contabilidad nacional del primer trimestre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves el dato avanzado de contabilidad nacional del primer trimestre.

El año 2025 cerró con un crecimiento del 2,8 por ciento, tras acelerarse la economía en el último trimestre del año con un avance del 0,8 por ciento.

TRÁFICO PUENTE

Arranca la operación especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 6.040.000 viajes por carretera durante el puente del 1 de mayo, uno de los periodos que concentra mayor número de desplazamientos por carretera en un menor espacio de tiempo.

La operación especial arrancará este jueves a las tres de la tarde y se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, el día de la operación retorno, con medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, ha informado la DGT.

TRANSPORTE FERROVIARIO

Los servicios AVE que unen Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona se reanudan este jueves

Granada (EFE).- Renfe restablecerá este jueves la circulación de los trenes AVE directos que conectan Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona, una vez confirmada la reanudación de la circulación en la línea malagueña de alta velocidad, interrumpida por el temporal del pasado febrero.

Con la reapertura de la línea, Renfe reanuda hoy los dos servicios AVE directos y diarios, uno por sentido, que unen Granada con Aragón y Cataluña, sin hacer transbordo en Madrid, informa la compañía.

TECNOLOGÍAS PROFUNDAS

Pedro Sánchez interviene en la presentación de la Estrategia Nacional de Deep Tech

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este jueves en la presentación de la Estrategia Nacional de Deep Tech, que busca impulsar las llamadas tecnologías profundas.

Tecnologías como la cuántica, la inteligencia artificial o los semiconductores, que deben ser impulsadas para afrontar retos globales que afectan a la salud, la alimentación, el medio ambiente, la defensa o la economía.

CONSTITUCIÓN ABORTO

El Congreso decide si arranca el trámite para blindar el aborto en la Constitución

Madrid (EFE).- El pleno del Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra la reforma de la Constitución propuesta por el Gobierno para blindar el derecho al aborto en la sanidad pública, que piden la devolución del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

El PP considera que el proyecto carece de justificación jurídica, mientras que Vox sostiene que la reforma contraviene el derecho de todos a la vida reconocido en la carta magna.

VIOLENCIA MACHISTA

El INE publica la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género de 2025

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género con datos de 2025.

Un año en el que fueron asesinadas 49 mujeres, un crimen cada 7,4 días.

ECLIPSE SOLAR

Un buen sitio para el eclipse solar de agosto es fundamental, hoy es el día para elegir

Madrid (EFE).- El 12 de agosto hay que estar seguros de que se ha elegido un buen lugar para contemplar el eclipse total de Sol que se verá en España y esta tarde existe la ocasión de verificar que es así, porque el astro estará en el mismo lugar en el cielo.

El eclipse sucederá hacia las 20.30 horas, el momento varía un poco dependiendo de cada lugar, y el Sol estará ya cerca del horizonte, por lo que hay sitios donde la vista puede encontrarse con obstáculos, ya sea en un valle, accidentes geográficos o simplemente por edificaciones.

VIÑA ROCK

Arranca el Festival Viña Rock, en Villarrobledo (Albacete)

Villarrobledo (Albacete) (EFE).- Arranca este jueves el Festival Viña Rock, que reúne a más de un centenar de artistas a lo largo de tres días.

Una edición que la organización define como una nueva era “independiente” tras desvincularse del fondo de inversión proisraelí KKR.

LEGO EXPOSICIÓN

El universo de ladrillos de Lego celebra en Málaga los 30 años del salto al mundo digital

Málaga (EFE).- Lego, el universo de ladrillos de plástico nacido en 1932 en el taller de un carpintero danés, conmemora el trigésimo aniversario de su salto desde el mundo analógico al digital con una exposición que se abre al público este jueves en el OXO Museo del Videojuego de Málaga.

Como prueba de esos orígenes, el recorrido comienza con un pato de madera con sonido creado en 1958, una pieza original que raramente sale del cuartel general de la empresa en Dinamarca.

EL TIEMPO

Tendencia al tiempo estable, con lluvias en el norte y este peninsular

Madrid (EFE).- Este jueves habrá una tendencia a la estabilidad del tiempo en la mayor parte de la Península, con nubosidad en zonas montañosas del norte y sierras del este peninsulares, donde podrán registrarse chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes, especialmente en el sureste. La calima puede persistir en Baleares.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se han activado avisos amarillos a partir de las tres de la tarde de hoy en Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia por lluvias y tormentas.

EFE

plv